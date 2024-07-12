https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/gun-icinde-sicaktan-kavrulan-izmiri-yaz-yagmuru-vurdu-sokaklar-gole-dondu--1085809731.html

Gün içinde sıcaktan kavrulan İzmir'i yaz yağmuru vurdu: Sokaklar göle döndü

Gün içinde sıcaktan kavrulan İzmir'i yaz yağmuru vurdu: Sokaklar göle döndü

Sputnik Türkiye

İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T20:39+0300

2024-07-12T20:39+0300

2024-07-12T20:39+0300

türkiye

izmir

yağmur

yağmur suyu

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sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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İzmir’de sağanak yağmur öğleden sonra merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan insanlar saçakların altına gizlendi.Öte yandan Konak ilçesindeki Çankaya ve Alsancak bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir’in kalbi konumundaki Kordon’da yoğun bir şekilde yağmur suları birikti.

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izmir, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı