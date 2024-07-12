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Gün içinde sıcaktan kavrulan İzmir'i yaz yağmuru vurdu: Sokaklar göle döndü
Gün içinde sıcaktan kavrulan İzmir'i yaz yağmuru vurdu: Sokaklar göle döndü
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İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir’de sağanak yağmur öğleden sonra merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan insanlar saçakların altına gizlendi.Öte yandan Konak ilçesindeki Çankaya ve Alsancak bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir’in kalbi konumundaki Kordon’da yoğun bir şekilde yağmur suları birikti.
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izmir, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
izmir, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Gün içinde sıcaktan kavrulan İzmir'i yaz yağmuru vurdu: Sokaklar göle döndü

20:39 12.07.2024
© HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW245801İzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW245801
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İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.
İzmir’de sağanak yağmur öğleden sonra merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan insanlar saçakların altına gizlendi.
Öte yandan Konak ilçesindeki Çankaya ve Alsancak bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir’in kalbi konumundaki Kordon’da yoğun bir şekilde yağmur suları birikti.
Salep Soğanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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