https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/gun-icinde-sicaktan-kavrulan-izmiri-yaz-yagmuru-vurdu-sokaklar-gole-dondu--1085809731.html
Gün içinde sıcaktan kavrulan İzmir'i yaz yağmuru vurdu: Sokaklar göle döndü
Gün içinde sıcaktan kavrulan İzmir'i yaz yağmuru vurdu: Sokaklar göle döndü
Sputnik Türkiye
İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T20:39+0300
2024-07-12T20:39+0300
2024-07-12T20:39+0300
türkiye
izmir
yağmur
yağmur suyu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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İzmir’de sağanak yağmur öğleden sonra merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan insanlar saçakların altına gizlendi.Öte yandan Konak ilçesindeki Çankaya ve Alsancak bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir’in kalbi konumundaki Kordon’da yoğun bir şekilde yağmur suları birikti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bingolde-nesli-tukenmekte-olan-bitkiyi-toplayan-3-kisiye-1-milyon-161-bin-423-lira-ceza-1085805501.html
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izmir, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
izmir, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Gün içinde sıcaktan kavrulan İzmir'i yaz yağmuru vurdu: Sokaklar göle döndü
İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.
İzmir’de sağanak yağmur öğleden sonra merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan insanlar saçakların altına gizlendi.
Öte yandan Konak ilçesindeki Çankaya ve Alsancak bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir’in kalbi konumundaki Kordon’da yoğun bir şekilde yağmur suları birikti.