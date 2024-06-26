https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/saglik-bakanligi-iller-arasi-yer-degistirme-duyurusu-yayimlandi-1085268048.html

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Haziran için iller arası yer değiştirme ve tayin başvurularını başlattı. Sağlık çalışanları, bu yıl da yhgm.saglik.gov.tr üzerinden... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T22:47+0300

2024-06-26T22:47+0300

2024-06-26T22:53+0300

türkiye

sağlık bakanı

il

tayin

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Sağlık Bakanlığı, 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası duyurusu yayımladı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden beklenen duyuru yapıldı. Peki, 2024 haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme nasıl yapılır?Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman?Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme kura takvimi yayınlandı. Buna göre başvurular 26 Haziran 2024 Çarşamba – 1 Temmuz 2024 Pazartesi Saat 18.00’e kadar yapılacak.Kura çekimi ne zaman?Yayımlanan takvime göre Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Kura yeri ve saati daha sonra https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/)Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları nasıl yapılır?Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır. 2. birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır.Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanan personel bulundukları ilde fiilen (2) iki yıl görev yapması ve kura son başvuru tarihi itibariyle beş yılı tamamlamaması şartıyla aynı il içinden de tercih yapabilecektir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri2dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halin

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/saglik-bakanligidan-kurban-bayramina-ozel-tedbirler-1084853711.html

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