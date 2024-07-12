https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rusya-disislerinden-sok-itiraf-biden-kremlin-tarafindan-yonetilen-rusya-yanlisi-aday-1085790044.html
Rusya Dışişleri'nden 'şok' itiraf: Biden, Kremlin tarafından yönetilen Rusya yanlısı aday
Rusya Dışişleri'nden 'şok' itiraf: Biden, Kremlin tarafından yönetilen Rusya yanlısı aday
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in NATO zirvesinde Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i ‘Putin’ olarak takdim etmesini... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T10:17+0300
2024-07-12T10:17+0300
2024-07-12T10:13+0300
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Zaharova, Telegram paylaşımında, “Sanırım dillere destan ‘Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesini’ artık saklamak mümkün değil. Kremlin tarafından kontrol edilen Rusya yanlısı aday ortada” diye yazdı.ABD Başkanı Biden, Washington’daki NATO zirvesi kapsamında ‘Ukrayna Sözleşmesi’nin imza töreninde yaptığı konuşma sırasında, kürsüye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i davet ederken, “Bayanlar ve baylar, karşınızda Başkan Putin” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bidenden-nato-zirvesinde-yeni-gaf-kursuye-ukrayna-baskani-putini-cagirdi-1085788067.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, joe biden, vladimir zelenskiy, vladimir putin, gaf, seçimlere müdahale, kremlin, aday
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, joe biden, vladimir zelenskiy, vladimir putin, gaf, seçimlere müdahale, kremlin, aday
Rusya Dışişleri'nden 'şok' itiraf: Biden, Kremlin tarafından yönetilen Rusya yanlısı aday
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in NATO zirvesinde Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i ‘Putin’ olarak takdim etmesini değerlendirdi.
Zaharova, Telegram paylaşımında, “Sanırım dillere destan ‘Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesini’ artık saklamak mümkün değil. Kremlin tarafından kontrol edilen Rusya yanlısı aday ortada” diye yazdı.
ABD Başkanı Biden, Washington’daki NATO zirvesi kapsamında ‘Ukrayna Sözleşmesi’nin imza töreninde yaptığı konuşma sırasında, kürsüye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i davet ederken, “Bayanlar ve baylar, karşınızda Başkan Putin” ifadesini kullanmıştı.