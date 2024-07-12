https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bidenden-nato-zirvesinde-yeni-gaf-kursuye-ukrayna-baskani-putini-cagirdi-1085788067.html
Biden’dan NATO zirvesinde yeni gaf: Kürsüye ‘Ukrayna Başkanı Putin’i’ çağırdı
Biden’dan NATO zirvesinde yeni gaf: Kürsüye ‘Ukrayna Başkanı Putin’i’ çağırdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı gafların ardı arkası kesilmiyor. Biden bu sefer NATO zirvesi sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i sahneye... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T08:34+0300
2024-07-12T08:34+0300
2024-07-12T09:15+0300
dünya
abd
joe biden
gaf
nato
nato zirvesi
vladimir putin
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085787267_0:0:1312:737_1920x0_80_0_0_7950ec086b28795f7e620160bfaa430d.png
Olay, ABD Başkanı Biden’ın Washington’daki NATO zirvesi kapsamında ‘Ukrayna Sözleşmesi’nin imza töreninde yaptığı konuşma sırasında yaşandı.Biden, kürsüye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i davet ederken, “Şimdi sözü, kararlılığı kadar cesareti de olan Ukrayna Devlet Başkanına devretmek istiyorum. Bayanlar ve baylar, karşınızda Başkan Putin” şeklinde konuştu.Kürsüden ayrılmak üzereyken hatasını fark eden Biden, "Başkan Putin mi? Putin’i yenmeliyiz. Başkan Zelenskiy. Putin’i yenmeye çok odaklanmışım" ifadeleriyle durumu toparlamaya çalıştı.Kamala Harris’e “Trump” dediBu gafla yetinmeyen ABD lideri, zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i rakibi Donald Trump ile karıştırdı.Kendisine Harris’in adaylığına dair bir soru yöneltilince Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump’ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" ifadesini kullandı.Macron ve Scholz’den destek: Hoşgörülü olun, açıklamalarının içeriğini değiştirmiyorFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’li mevkidaşı Biden’ın gafını insan haline bağladı.Macron, NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Biden’ın yaptığı son gafla ilgili bir soru üzerine, “Hepimiz bazen hata yaparız. Benim başıma geldi, yarın yine gelebilir. Hoşgörünüzü rica ediyorum” dedi.Bu yakınlarda ABD lideriyle akşam yemeğinde buluştuğunu anlatan Macron, “her zaman olduğu gibi” Biden’ın şahsında, “bilgi sahibi olduğu konularda açıkça konuşan sorumlu bir başkan” gördüğünü anlattı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz de Biden’in yaptığı gafların, açıklamalarının içeriğini değiştirmediğini savundu.Scholz, “Joe Biden iyi bir geçmişe sahip ve doğru kararlar verebileceğini gösterdi... Gaflar olur, Joe Biden’ın konuşmasındaki hiçbir şey bunu değiştirmez” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rus-buyukelci-antonov-nato-geri-donulmez-bir-sekilde-catisma-yoluna-girdi-1085786903.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085787267_0:0:988:740_1920x0_80_0_0_35b00728d2ab4dfcc0696957023fe843.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, joe biden, gaf, nato, nato zirvesi, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna
abd, joe biden, gaf, nato, nato zirvesi, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna
Biden’dan NATO zirvesinde yeni gaf: Kürsüye ‘Ukrayna Başkanı Putin’i’ çağırdı
08:34 12.07.2024 (güncellendi: 09:15 12.07.2024)
ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı gafların ardı arkası kesilmiyor. Biden bu sefer NATO zirvesi sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i sahneye çağırırken “Bayanlar ve baylar karşınızda Başkan Putin” dedi.
Olay, ABD Başkanı Biden’ın Washington’daki NATO zirvesi kapsamında ‘Ukrayna Sözleşmesi’nin imza töreninde yaptığı konuşma sırasında yaşandı.
Biden, kürsüye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i davet ederken, “Şimdi sözü, kararlılığı kadar cesareti de olan Ukrayna Devlet Başkanına devretmek istiyorum. Bayanlar ve baylar, karşınızda Başkan Putin” şeklinde konuştu.
Kürsüden ayrılmak üzereyken hatasını fark eden Biden, "Başkan Putin mi? Putin’i yenmeliyiz. Başkan Zelenskiy. Putin’i yenmeye çok odaklanmışım" ifadeleriyle durumu toparlamaya çalıştı.
Kamala Harris’e “Trump” dedi
Bu gafla yetinmeyen ABD lideri, zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i rakibi Donald Trump ile karıştırdı.
Kendisine Harris’in adaylığına dair bir soru yöneltilince Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump’ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" ifadesini kullandı.
Macron ve Scholz’den destek: Hoşgörülü olun, açıklamalarının içeriğini değiştirmiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’li mevkidaşı Biden’ın gafını insan haline bağladı.
Macron, NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Biden’ın yaptığı son gafla ilgili bir soru üzerine, “Hepimiz bazen hata yaparız. Benim başıma geldi, yarın yine gelebilir. Hoşgörünüzü rica ediyorum” dedi.
Bu yakınlarda ABD lideriyle akşam yemeğinde buluştuğunu anlatan Macron, “her zaman olduğu gibi” Biden’ın şahsında, “bilgi sahibi olduğu konularda açıkça konuşan sorumlu bir başkan” gördüğünü anlattı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz de Biden’in yaptığı gafların, açıklamalarının içeriğini değiştirmediğini savundu.
Scholz, “Joe Biden iyi bir geçmişe sahip ve doğru kararlar verebileceğini gösterdi... Gaflar olur, Joe Biden’ın konuşmasındaki hiçbir şey bunu değiştirmez” şeklinde konuştu.