https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bidenden-nato-zirvesinde-yeni-gaf-kursuye-ukrayna-baskani-putini-cagirdi-1085788067.html

Biden’dan NATO zirvesinde yeni gaf: Kürsüye ‘Ukrayna Başkanı Putin’i’ çağırdı

Biden’dan NATO zirvesinde yeni gaf: Kürsüye ‘Ukrayna Başkanı Putin’i’ çağırdı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı gafların ardı arkası kesilmiyor. Biden bu sefer NATO zirvesi sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i sahneye... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T08:34+0300

2024-07-12T08:34+0300

2024-07-12T09:15+0300

dünya

abd

joe biden

gaf

nato

nato zirvesi

vladimir putin

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085787267_0:0:1312:737_1920x0_80_0_0_7950ec086b28795f7e620160bfaa430d.png

Olay, ABD Başkanı Biden’ın Washington’daki NATO zirvesi kapsamında ‘Ukrayna Sözleşmesi’nin imza töreninde yaptığı konuşma sırasında yaşandı.Biden, kürsüye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i davet ederken, “Şimdi sözü, kararlılığı kadar cesareti de olan Ukrayna Devlet Başkanına devretmek istiyorum. Bayanlar ve baylar, karşınızda Başkan Putin” şeklinde konuştu.Kürsüden ayrılmak üzereyken hatasını fark eden Biden, "Başkan Putin mi? Putin’i yenmeliyiz. Başkan Zelenskiy. Putin’i yenmeye çok odaklanmışım" ifadeleriyle durumu toparlamaya çalıştı.Kamala Harris’e “Trump” dediBu gafla yetinmeyen ABD lideri, zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i rakibi Donald Trump ile karıştırdı.Kendisine Harris’in adaylığına dair bir soru yöneltilince Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump’ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" ifadesini kullandı.Macron ve Scholz’den destek: Hoşgörülü olun, açıklamalarının içeriğini değiştirmiyorFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’li mevkidaşı Biden’ın gafını insan haline bağladı.Macron, NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Biden’ın yaptığı son gafla ilgili bir soru üzerine, “Hepimiz bazen hata yaparız. Benim başıma geldi, yarın yine gelebilir. Hoşgörünüzü rica ediyorum” dedi.Bu yakınlarda ABD lideriyle akşam yemeğinde buluştuğunu anlatan Macron, “her zaman olduğu gibi” Biden’ın şahsında, “bilgi sahibi olduğu konularda açıkça konuşan sorumlu bir başkan” gördüğünü anlattı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz de Biden’in yaptığı gafların, açıklamalarının içeriğini değiştirmediğini savundu.Scholz, “Joe Biden iyi bir geçmişe sahip ve doğru kararlar verebileceğini gösterdi... Gaflar olur, Joe Biden’ın konuşmasındaki hiçbir şey bunu değiştirmez” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rus-buyukelci-antonov-nato-geri-donulmez-bir-sekilde-catisma-yoluna-girdi-1085786903.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, gaf, nato, nato zirvesi, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna