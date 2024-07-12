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Rus Büyükelçi Antonov: NATO geri dönülmez bir şekilde çatışma yoluna girdi
Rus Büyükelçi Antonov: NATO geri dönülmez bir şekilde çatışma yoluna girdi
Sputnik Türkiye
NATO zirvesini değerlendiren Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ittifakın demokrasi ve terörle mücadele bahanesiyle dünyanın dört bir yanında güç... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T07:29+0300
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gazetecilere açıklamasında, “Altın milyar ülkeleri, dünyanın tüm bölgelerini baskı altında tutmak ve suyunu emmek istiyor. Kuzey Atlantik İttifakı, yeni sömürge düzenlerini dayatmak uğruna demokrasi ihracı, insan haklarının savunulması ya da terörizmle mücadele bahanesiyle dünyanın dört bir yanında güç kullanma hakkını fiilen beyan ediyor” ifadesini kullandı.Washington’daki zirvenin, NATO ülkelerinin geri dönülmez bir şekilde çatışma ve savaşa maddi hazırlık yoluna girdiğini gösterdiğini kaydeden Antonov, “ABD ve uydu devletleri, iflas eşiğinde olan hegemonyalarını sürdürebilmek için azami kaynakları seferber ediyor” dedi.Zirvede, Ukrayna ihtilafını siyasi ve diplomatik yollardan çözüme kavuşturma yönünde dile getirilen bazı makul düşüncelerin Rusofobik açıklamalarla bastırıldığını dile getiren Büyükelçi, “Şahinler kendilerinden başka kimseyi dinlemek ve duymak istemiyorlar ve görünüşe göre bunu yapabilecek kapasitede değiller” yorumunda bulundu.NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının ardından Batı ülkeleri, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet edeceklerini teyit ettiler.Kuzey Atlantik İttifakı, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro tahsis etme konusunda anlaşmaya vardı. 2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütlerin görüşüleceği belirtildi. NATO ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunacak.
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rusya, anatoliy antonov, nato, nato zirvesi, abd, washington, ukrayna, ukrayna krizi, batı
Rus Büyükelçi Antonov: NATO geri dönülmez bir şekilde çatışma yoluna girdi
07:29 12.07.2024 (güncellendi: 07:46 12.07.2024)
NATO zirvesini değerlendiren Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ittifakın demokrasi ve terörle mücadele bahanesiyle dünyanın dört bir yanında güç kullanma hakkını beyan ettiğini belirtti.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gazetecilere açıklamasında, “Altın milyar ülkeleri, dünyanın tüm bölgelerini baskı altında tutmak ve suyunu emmek istiyor. Kuzey Atlantik İttifakı, yeni sömürge düzenlerini dayatmak uğruna demokrasi ihracı, insan haklarının savunulması ya da terörizmle mücadele bahanesiyle dünyanın dört bir yanında güç kullanma hakkını fiilen beyan ediyor” ifadesini kullandı.
Washington’daki zirvenin, NATO ülkelerinin geri dönülmez bir şekilde çatışma ve savaşa maddi hazırlık yoluna girdiğini gösterdiğini kaydeden Antonov, “ABD ve uydu devletleri, iflas eşiğinde olan hegemonyalarını sürdürebilmek için azami kaynakları seferber ediyor” dedi.
Zirvede, Ukrayna ihtilafını siyasi ve diplomatik yollardan çözüme kavuşturma yönünde dile getirilen bazı makul düşüncelerin Rusofobik açıklamalarla bastırıldığını dile getiren Büyükelçi, “Şahinler kendilerinden başka kimseyi dinlemek ve duymak istemiyorlar ve görünüşe göre bunu yapabilecek kapasitede değiller” yorumunda bulundu.
NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının ardından Batı ülkeleri, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet edeceklerini teyit ettiler.
Kuzey Atlantik İttifakı, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro tahsis etme konusunda anlaşmaya vardı. 2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütlerin görüşüleceği belirtildi. NATO ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunacak.