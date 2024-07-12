Rus Büyükelçi Antonov: NATO geri dönülmez bir şekilde çatışma yoluna girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En beğenilen milletvekilleri listesi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:28
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:26
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Berat Albayrak, hatalarıyla birlikte söylemek gerekirse Mehmet Şimşek’ten daha başarılı'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarımdaki kriz yeni zamların habercisi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rus-buyukelci-antonov-nato-geri-donulmez-bir-sekilde-catisma-yoluna-girdi-1085786903.html
Rus Büyükelçi Antonov: NATO geri dönülmez bir şekilde çatışma yoluna girdi
Rus Büyükelçi Antonov: NATO geri dönülmez bir şekilde çatışma yoluna girdi
Sputnik Türkiye
NATO zirvesini değerlendiren Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ittifakın demokrasi ve terörle mücadele bahanesiyle dünyanın dört bir yanında güç... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T07:29+0300
2024-07-12T07:46+0300
dünya
rusya
anatoliy antonov
nato
nato zirvesi
abd
washington
ukrayna
ukrayna krizi
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085505481_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_56d5c5f12c255e0316562ce8b02aa1ec.jpg
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gazetecilere açıklamasında, “Altın milyar ülkeleri, dünyanın tüm bölgelerini baskı altında tutmak ve suyunu emmek istiyor. Kuzey Atlantik İttifakı, yeni sömürge düzenlerini dayatmak uğruna demokrasi ihracı, insan haklarının savunulması ya da terörizmle mücadele bahanesiyle dünyanın dört bir yanında güç kullanma hakkını fiilen beyan ediyor” ifadesini kullandı.Washington’daki zirvenin, NATO ülkelerinin geri dönülmez bir şekilde çatışma ve savaşa maddi hazırlık yoluna girdiğini gösterdiğini kaydeden Antonov, “ABD ve uydu devletleri, iflas eşiğinde olan hegemonyalarını sürdürebilmek için azami kaynakları seferber ediyor” dedi.Zirvede, Ukrayna ihtilafını siyasi ve diplomatik yollardan çözüme kavuşturma yönünde dile getirilen bazı makul düşüncelerin Rusofobik açıklamalarla bastırıldığını dile getiren Büyükelçi, “Şahinler kendilerinden başka kimseyi dinlemek ve duymak istemiyorlar ve görünüşe göre bunu yapabilecek kapasitede değiller” yorumunda bulundu.NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının ardından Batı ülkeleri, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet edeceklerini teyit ettiler.Kuzey Atlantik İttifakı, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro tahsis etme konusunda anlaşmaya vardı. 2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütlerin görüşüleceği belirtildi. NATO ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/peskov-abdnin-almanyada-uzun-menzilli-silah-konuslandirma-karari-soguk-savasa-yol-aciyor-1085782223.html
rusya
washington
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085505481_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_ffcaf4a0c5279f1729613bd090c3fe8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, anatoliy antonov, nato, nato zirvesi, abd, washington, ukrayna, ukrayna krizi, batı
rusya, anatoliy antonov, nato, nato zirvesi, abd, washington, ukrayna, ukrayna krizi, batı

Rus Büyükelçi Antonov: NATO geri dönülmez bir şekilde çatışma yoluna girdi

07:29 12.07.2024 (güncellendi: 07:46 12.07.2024)
© Sputnik / Mihail TurgiyevRusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© Sputnik / Mihail Turgiyev
Abone ol
NATO zirvesini değerlendiren Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ittifakın demokrasi ve terörle mücadele bahanesiyle dünyanın dört bir yanında güç kullanma hakkını beyan ettiğini belirtti.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gazetecilere açıklamasında, “Altın milyar ülkeleri, dünyanın tüm bölgelerini baskı altında tutmak ve suyunu emmek istiyor. Kuzey Atlantik İttifakı, yeni sömürge düzenlerini dayatmak uğruna demokrasi ihracı, insan haklarının savunulması ya da terörizmle mücadele bahanesiyle dünyanın dört bir yanında güç kullanma hakkını fiilen beyan ediyor” ifadesini kullandı.
Washington’daki zirvenin, NATO ülkelerinin geri dönülmez bir şekilde çatışma ve savaşa maddi hazırlık yoluna girdiğini gösterdiğini kaydeden Antonov, “ABD ve uydu devletleri, iflas eşiğinde olan hegemonyalarını sürdürebilmek için azami kaynakları seferber ediyor” dedi.
Zirvede, Ukrayna ihtilafını siyasi ve diplomatik yollardan çözüme kavuşturma yönünde dile getirilen bazı makul düşüncelerin Rusofobik açıklamalarla bastırıldığını dile getiren Büyükelçi, “Şahinler kendilerinden başka kimseyi dinlemek ve duymak istemiyorlar ve görünüşe göre bunu yapabilecek kapasitede değiller” yorumunda bulundu.
NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının ardından Batı ülkeleri, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet edeceklerini teyit ettiler.
Kuzey Atlantik İttifakı, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro tahsis etme konusunda anlaşmaya vardı. 2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütlerin görüşüleceği belirtildi. NATO ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunacak.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
DÜNYA
Peskov: ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silah konuşlandırma kararı Soğuk Savaş'a yol açıyor
Dün, 22:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала