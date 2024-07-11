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Peskov: ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silah konuşlandırma kararı Soğuk Savaş'a yol açıyor
Peskov: ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silah konuşlandırma kararı Soğuk Savaş'a yol açıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silah konuşlandırma kararının Rusya ile Batı’yı Soğuk Savaş'a doğru götürdüğünü belirtti. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'da orta ve kısa menzilli seyir füzeleri, uzun menzilli ve hipersonik silahlar konuşlandırma kararını gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde Soğuk Savaş'ın tüm niteliklerinin ‘doğrudan çatışma noktasına gelerek’ geri döndüğüne dikkat çekti.Peskov, “Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna çevresindeki çatışmaya doğrudan katılıyor” dedi.Peskov, bunun Batı’nın Moskova'nın savaş alanında stratejik yenilgisini garantilemek için yaptığını ve Rusya Federasyonu’nun tüm bunları dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, “Bu karamsarlık için bir neden değil. Tam tersine bu, bir araya gelmemiz, sahip olduğumuz tüm zengin potansiyeli kullanmamız ve özel askeri operasyonda belirlediğimiz tüm hedeflerie ulaşmamız için bir neden” diye konuştu.Daha önce Pentagon, ABD’nin 2026 yılından itibaren Almanya'da, aralarında SM-6, Tomahawk ve hipersonik silahların da yer aldığı uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırmaya başlayacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/pentagon-abd-almanyaya-hipersonik-silahlar-konuslandiracak-1085742848.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, soğuk savaş, almanya, fransa, ingiltere, uzun menzilli füze, hipersonik füze
dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, soğuk savaş, almanya, fransa, ingiltere, uzun menzilli füze, hipersonik füze

Peskov: ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silah konuşlandırma kararı Soğuk Savaş'a yol açıyor

22:53 11.07.2024
Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silah konuşlandırma kararının Rusya ile Batı’yı Soğuk Savaş'a doğru götürdüğünü belirtti.
ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'da orta ve kısa menzilli seyir füzeleri, uzun menzilli ve hipersonik silahlar konuşlandırma kararını gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde Soğuk Savaş'ın tüm niteliklerinin ‘doğrudan çatışma noktasına gelerek’ geri döndüğüne dikkat çekti.
Peskov, “Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna çevresindeki çatışmaya doğrudan katılıyor” dedi.
Peskov, bunun Batı’nın Moskova'nın savaş alanında stratejik yenilgisini garantilemek için yaptığını ve Rusya Federasyonu’nun tüm bunları dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, “Bu karamsarlık için bir neden değil. Tam tersine bu, bir araya gelmemiz, sahip olduğumuz tüm zengin potansiyeli kullanmamız ve özel askeri operasyonda belirlediğimiz tüm hedeflerie ulaşmamız için bir neden” diye konuştu.
Daha önce Pentagon, ABD’nin 2026 yılından itibaren Almanya'da, aralarında SM-6, Tomahawk ve hipersonik silahların da yer aldığı uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırmaya başlayacağını duyurmuştu.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
DÜNYA
Pentagon: ABD Almanya'ya hipersonik silahlar konuşlandıracak
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