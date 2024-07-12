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Obama ve Pelosi bir araya geldi: 'Demokratlar, Biden konusunda endişeli'
Obama ve Pelosi bir araya geldi: 'Demokratlar, Biden konusunda endişeli'
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Obama ve Temsilciler Meclisi Üyesi Pelosi, Joe Biden ve 2024 kampanyasının geleceği hakkında özel olarak konuşarak Biden'ın Donald Trump'ı... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T12:57+0300
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dünya
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Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden'ın 2024 kampanyasıyla ilgili endişelerini özel olarak görüştüABD medyasında yer alan haberlere göre 81 yaşındaki Biden'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığı konusunda Demokrat Parti içinde giderek artan bir rahatsızlık olduğu ifade edildi.Obama ve Pelosi arasında gerçekleşen görüşmenin Biden’In eski Başkan Donald Trump'ı ‘yenebileceği’ konusundaki şüpheleri ile gerçekleşti. ABD medyasında yer alan habere göre Obama ve Pelosi arasındaki özel görüşmenin, üst düzey Demokratlar arasında Biden'ın yeniden seçilme olasılığı konusunda bir endişe duygusunu ortaya çıkardığı ifade edildi.Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in Biden'ın güvenine sahip olmadığının ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in mesajı iletecek derin ilişkilere sahip olmadığının farkında olarak Obama ya da Pelosi'den bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.Demokratların önde gelen isimlerinin, Obama ve Pelosi'nin aksini düşünmeleri halinde, seçime dört aydan az bir süre kala daha fazla zarar görmeden bunu bir an önce açıkça ifade etmeleri gerektiğini dile getirdiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rusya-disislerinden-sok-itiraf-biden-kremlin-tarafindan-yonetilen-rusya-yanlisi-aday-1085790044.html
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abd, amerika birleşik devletleri, joe biden, donald trump, barack obama, nancy pelosi, chuck schumer, hakeem jeffries, abd demokrat parti, demokratlar
abd, amerika birleşik devletleri, joe biden, donald trump, barack obama, nancy pelosi, chuck schumer, hakeem jeffries, abd demokrat parti, demokratlar

Obama ve Pelosi bir araya geldi: 'Demokratlar, Biden konusunda endişeli'

12:57 12.07.2024
© İHA / STAN GILLILANDABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA / STAN GILLILAND
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Eski ABD Başkanı Obama ve Temsilciler Meclisi Üyesi Pelosi, Joe Biden ve 2024 kampanyasının geleceği hakkında özel olarak konuşarak Biden'ın Donald Trump'ı yenmesinin ne kadar zorlaştığına ilişkin düşüncelerini dile getirdiler.
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden'ın 2024 kampanyasıyla ilgili endişelerini özel olarak görüştü
ABD medyasında yer alan haberlere göre 81 yaşındaki Biden'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığı konusunda Demokrat Parti içinde giderek artan bir rahatsızlık olduğu ifade edildi.
Obama ve Pelosi arasında gerçekleşen görüşmenin Biden’In eski Başkan Donald Trump'ı ‘yenebileceği’ konusundaki şüpheleri ile gerçekleşti. ABD medyasında yer alan habere göre Obama ve Pelosi arasındaki özel görüşmenin, üst düzey Demokratlar arasında Biden'ın yeniden seçilme olasılığı konusunda bir endişe duygusunu ortaya çıkardığı ifade edildi.
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in Biden'ın güvenine sahip olmadığının ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in mesajı iletecek derin ilişkilere sahip olmadığının farkında olarak Obama ya da Pelosi'den bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.
Demokratların önde gelen isimlerinin, Obama ve Pelosi'nin aksini düşünmeleri halinde, seçime dört aydan az bir süre kala daha fazla zarar görmeden bunu bir an önce açıkça ifade etmeleri gerektiğini dile getirdiler.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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