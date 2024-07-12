https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/milli-egitim-bakani-tekin-maarif-modeli-2024-2025-egitim-ogretiminde-itibaren-yururluge-girecek-1085811884.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Maarif modeli 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Maarif modeli 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek

Sputnik Türkiye

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 'Nehirden Denize, Özgür Filistin' temalı liseler arası şiir, hikaye ve kısa film... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T21:49+0300

2024-07-12T21:49+0300

2024-07-12T21:49+0300

türkiye

istanbul il milli eğitim müdürlüğü

yusuf tekin

ilim yayma vakfı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085811690_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_8d917b94f5e1856f73c439f43fa73db3.jpg

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ve İlim Yayma Vakfı'nın destekleriyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin Türk dilini doğru, güzel, etkili kullanım becerisi ve edebi algı kazandırmak, soykırım ve savaş karşısında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Nehirden Denize, Özgür Filistin' temalı şiir, hikaye ve kısa film yarışması düzenlendi. Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, katılımcıların kürsü konuşması ile devam etti. Ayrıca dereceye giren öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan tarafından ödülleri ve plaketleri verildi.Ödüller sahiplerini bulduÜç aşamada dereceye giren öğrenciler jüri ekipleri tarafından değerlendirildi. Böylelikle Hikaye yarışmasında Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi'nden Fırat Ege Uzunoğlu, şiir yarışmasında Sınav Anadolu Lisesi Yusuf Eren İnan ve kısa film yarışmasında Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi'nden Aram Khachaturian birinci oldu. Ayrıca dereceye giren tüm öğrenciler Bosna gezisine de hak kazandı.Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "15 Temmuz'un yıldönümünü yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi olsaydı, muhtemelen bugün Gazze'de yaşayan çocuklarınkine benzer özgürlükleri, iradesi elinden alınmış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk milletinin şanlı bir direnişine hep beraber eşlik ettik ve çok şükür benzeri bir tabloyla karşılaşmadık. Allah bu milleti, bu ülkeyi bir daha bu türden olaylarla karşı karşıya getirmesin. Bugün Gazze'de yaşadıklarımız, bu zulmü yapan İsrail ve onun arkasındaki uluslararası güçlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik başlattıkları süreçle çok yakın bir diyaloğu var" dedi.'Türkiye Yüzyılı Maarif modeli 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek'Bakan Tekin, "Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye Yüzyılı Maarif modeli adıyla 26 dersin programlarını değiştirdik, revize ettik. İnşallah bir aksilik olmasa 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek. Aslında bu yarışmanın teması tam anlamıyla bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ne yapmak istediğimizle birer bir örtüşen bir tema. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çocuklarımızın güzel Türkçemize, ana dilimize vakıf, onu güzel kullanan, kendisini güzel ifade eden, bu dille hikayeler, şiirler yazabilen, film senaryoları yazabilen gençler ve bireyler olarak yetişmesi istiyoruz. İkincisi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgili, biz 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz kısacası bu ülkede, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin demokrasisi, bu ülkenin hukuk devleti vasfı, bu ülkenin bağımsızlığı tehlikeye düştüğü zaman çocuklarımızın bu ülkenin değerlerine, bu milletin iradesine sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne bu anlamda önemli bir biçimde çocuklarımızın bu şuurda yetişmesini sağlayacak ifadeler koymak istedik. Aslında bugünkü yarışma bu anlamda bizim için çok önemli" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/chp-turkiye-yuzyili-maarif-modelinin-iptali-istemiyle-danistayda-dava-acti-1085768804.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul il milli eğitim müdürlüğü, yusuf tekin, ilim yayma vakfı