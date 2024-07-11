https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/chp-turkiye-yuzyili-maarif-modelinin-iptali-istemiyle-danistayda-dava-acti-1085768804.html

CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı

CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı

Sputnik Türkiye

CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T15:46+0300

2024-07-11T15:46+0300

2024-07-11T15:47+0300

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

danıştay

dava

eğitim

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin Danıştay'da dava açan CHP milletvekilleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, dava açmadan önce Danıştay önünde basın açıklaması yaptı.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne kamuoyu, sendikalar, bazı siyasi partiler ve akademisyenlerin itiraz ettiğini belirten Özçağdaş, "Karşımızda bilimsel gerekçelerle hazırlanmış bir eğitim programı yok" dedi.Modelin, "bakan oluruyla" uygulamaya konulduğunu dile getiren Özçağdaş, "Bu eğitim programına karşı iptal davası açıyoruz ve ivedilikle de yürütmenin durdurulmasını Danıştay'dan talep ediyoruz" diye konuştu.CHP olarak eğitimle ilgili konularda akademisyenlerle işbirliği içerisinde hareket ederek bilimsel açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti:'Hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı yaptıkları itirazların bütününün bilimsel olduğunu savunan Özçağdaş, "Bu eğitim programına temel teşkil eden hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır" dedi.Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin metni kimlerin yazdığının da bilinmediğini ifade ederek, bu durumu "akademik açıdan sorunlu" olarak niteledi.

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cumhuriyet halk partisi (chp), danıştay, dava, eğitim