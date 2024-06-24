https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/bakanlik-duyurdu-bayram-tatili-suresince-kirmizi-kategorideki-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1085151586.html
Bakanlık duyurdu: 'Bayram tatili süresince kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi'
Bakanlık duyurdu: 'Bayram tatili süresince kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi'
Sputnik Türkiye
Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-45" operasyonunda kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bayram tatili süresince 2’si kırmızı... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T08:04+0300
2024-06-24T08:04+0300
2024-06-24T08:23+0300
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son dakika, içişleri bakanlığı
son dakika, içişleri bakanlığı
Bakanlık duyurdu: 'Bayram tatili süresince kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi'
08:04 24.06.2024 (güncellendi: 08:23 24.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-45" operasyonunda kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bayram tatili süresince 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 2’si gri kategoride toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.