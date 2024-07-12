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Kremlin: Türkiye’nin ŞİÖ'ye katılmak istediğini biliyoruz, ancak çelişkiler var
Kremlin: Türkiye’nin ŞİÖ'ye katılmak istediğini biliyoruz, ancak çelişkiler var
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılmak istediğini bildiklerini, ama bir NATO üyesi olan Türkiye’nin temel... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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kremlin
dmitriy peskov
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şiö
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Peskov, gazetecilere açıklamasında, “Gerçekten de Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılmak istediğini biliyoruz. NATO üyesi olarak Türkiye'nin temel yükümlülükleri ve pozisyonu ile ŞİÖ'nün temel belgelerinde yer alan dünya görüşü arasında bazı çelişkiler bulunuyor. Müzakere edilmesi gereken bazı konular var” şeklinde konuştu.Sözcü, Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma tarihiyle ilgili bir soru üzerine, “Birçok ülke ŞİÖ ile ilgileniyor ve bu konu sürekli gündemde. Henüz kesin bir tarih yok” ifadesini kullandı.‘Karadeniz anlaşması devam edebilir’Tahıl anlaşmasını yeni şartlarla devam ettirme olasılığı sorulan Peskov, “Kremlin hiçbir anlaşmayı dışlamıyor. Kremlin açık” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ ile alakalı sorulan soru üzerine "Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır" açıklamasında bulundu.Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/kremlin-rusya-ve-turkiye-suriyenin-kuzeyinde-terorle-mucadelede-isbirligi-yapacak-1085478056.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, tahıl anlaşması, recep tayyip erdoğan
rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, tahıl anlaşması, recep tayyip erdoğan

Kremlin: Türkiye’nin ŞİÖ'ye katılmak istediğini biliyoruz, ancak çelişkiler var

13:59 12.07.2024
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Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılmak istediğini bildiklerini, ama bir NATO üyesi olan Türkiye’nin temel konulardaki tutumuyla ilgili bazı çelişkilerin olduğunu belirterek, “Tartışılacak konular var” dedi.
Peskov, gazetecilere açıklamasında, “Gerçekten de Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılmak istediğini biliyoruz. NATO üyesi olarak Türkiye'nin temel yükümlülükleri ve pozisyonu ile ŞİÖ'nün temel belgelerinde yer alan dünya görüşü arasında bazı çelişkiler bulunuyor. Müzakere edilmesi gereken bazı konular var” şeklinde konuştu.
Sözcü, Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma tarihiyle ilgili bir soru üzerine, “Birçok ülke ŞİÖ ile ilgileniyor ve bu konu sürekli gündemde. Henüz kesin bir tarih yok” ifadesini kullandı.

‘Karadeniz anlaşması devam edebilir’

Tahıl anlaşmasını yeni şartlarla devam ettirme olasılığı sorulan Peskov, “Kremlin hiçbir anlaşmayı dışlamıyor. Kremlin açık” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ ile alakalı sorulan soru üzerine "Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır" açıklamasında bulundu.
Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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3 Temmuz, 12:19
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