https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/kremlin-rusya-ve-turkiye-suriyenin-kuzeyinde-terorle-mucadelede-isbirligi-yapacak-1085478056.html

Kremlin: Rusya ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelede işbirliği yapacak

Kremlin: Rusya ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelede işbirliği yapacak

Sputnik Türkiye

Putin ve Erdoğan'ın bugün Astana'da yapacağı görüşmeye saatler kalırken Kremlin'den Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleriyle mücadeleye ve görüşmenin... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T12:19+0300

2024-07-03T12:19+0300

2024-07-03T12:19+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

türkiye

astana

şangay işbirliği örgütü

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ve Ankara'nın Suriye'de terörle mücadele edilmesinden yana olduğunu ve bu süreçte işbirliği yapacağını ifade etti.Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin olası akıbeti soruldu.Suriye'de barışın tesis edilmesiyle ilgili sürecin önemli olduğunu ve Rusya'nın bunun için çok çaba harcadığını kaydeden Peskov, "Hepimiz terörün amansız karşıtları ve terörle mücadelenin sürdürülmesinin destekçileriyiz. Bunu yapacağız, bu konuda Türkiye de dahil tüm ülkelerle işbirliği yapacağız" dedi.'Putin ve Erdoğan en az 1 saat görüşecek'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ŞİÖ Zirvesi kapsamında yapacağı görüşme hakkında da bilgi veren Peskov, iki liderin Suriye ve Ukrayna'daki durumu ele alacağını ve temasların en az 1 saat süreceğini söyledi.Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Rus-Türk ilişkilerini de masaya yatıracağını sözlerine ekledi.Kremlin Sözcüsü, bir başka soru üzerine, Putin'in Astana'da Çin ve Türkiye liderleriyle yapacağı görüşmelerde ticari ve ekonomik konuları da istişare edeceğini belirtti.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, türkiye, astana, şangay işbirliği örgütü