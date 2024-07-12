https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/kpssye-1-milyon-470-bin-487-kisi-basvuru-yapti-kadin-aday-sayisi-erkek-aday-sayisinin-iki-kati-1085790407.html

KPSS'ye 1 milyon 470 bin 487 kişi başvuru yaptı: Kadın aday sayısı erkek aday sayısının iki katı

KPSS'ye 1 milyon 470 bin 487 kişi başvuru yaptı: Kadın aday sayısı erkek aday sayısının iki katı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'na başvuru sayılarını... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T10:24+0300

2024-07-12T10:24+0300

2024-07-12T10:29+0300

türkiye

kpss

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erkek

kadın

ösym

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS maratonu 14 Temmuz'da uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. 120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'te başlayacak ve 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos tarihinde uygulanacak.Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin başvuruKPSS oturumları hakkında açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “81 il ve KKTC Lefkoşa'da yapılacak KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS maratonu başlıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak. Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak” dedi.Yaklaşık 300 bin görevli olacakGenel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevlinin yer alacağını aktaran Prof. Dr. Ersoy, “Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 15 bin 271, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak” dedi.5 bin 421 gazi, şehit ve gazi yakını aday sınav ücretinden muaf tutulduÖSYM Başkanı Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 2 bin 315, Eğitim Bilimleri'ne ise 730 engelli adayın başvurduğunu, adayların sınavda engel ile karşılaşmaması için hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Ersoy, ayrıca bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 5 bin 421 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi.Kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık iki katıBaşvuruların 22-32 yaş arasında yoğunlaştığını söyleyen ÖSYM Başkanı Ersoy, “En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 olarak gerçekleşti. Eğitim Bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday başvurdu” diye konuştu.Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını ifade eden ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

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