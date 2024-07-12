https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/izmirde-saganaktan-kacmaya-calisan-2-kisi-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-1085812517.html

İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü

İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T22:10+0300

2024-07-12T22:10+0300

2024-07-12T22:10+0300

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İzmir'deki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 1 kişi, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören bir kadın da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan 2 arkadaşa ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı.Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi kurtarılamadı.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/gun-icinde-sicaktan-kavrulan-izmiri-yaz-yagmuru-vurdu-sokaklar-gole-dondu--1085809731.html

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