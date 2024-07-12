https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/iletisim-baskanligindan-bakan-fidanin-kuzey-makedonya-ziyaretine-iliskin-iddialarina-aciklama-1085812919.html

İletişim Başkanlığı'ndan Bakan Fidan'ın Kuzey Makedonya ziyaretine ilişkin iddialarına açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Bakan Fidan'ın Kuzey Makedonya ziyaretine ilişkin iddialarına açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya ziyaretinde hiçbir Türk partisi... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T22:47+0300

2024-07-12T22:47+0300

2024-07-12T22:47+0300

türkiye

hakan fidan

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

kuzey makedonya

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve bazı yayın sitelerinde yer alan 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya ziyaretinde hiçbir Türk partisi mensubuyla görüşmedi' iddialarının doğru olmadığını duyurdu.DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya ziyaretinde hiçbir Türk partisi mensubuyla görüşmedi.” iddiası doğru değildir.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Haziran 2024 tarihinde Kuzey Makedonya’da düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında katılımcılara hitap etmiş, hükûmet ve devlet başkanlarının yanısıra bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla istişarelerde bulunmuştur.Fidan, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı, Hak ve Demokrasi Hareketine mensup Milletvekili Salih Murat, Hak ve Demokrasi Hareketine mensup Süleyman Baki ile özel olarak görüşmeler gerçekleştirmiştir.Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-giorgia-meloni-ile-bir-araya-geldi-1085747268.html

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hakan fidan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, kuzey makedonya