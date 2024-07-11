https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-giorgia-meloni-ile-bir-araya-geldi-1085747268.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Meloni ve Scholz'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Meloni ve Scholz'la bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

türkiye

almanya

italya

olaf scholz

giorgia meloni

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldiNATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cumhurbaskani-erdogan-g7-zirvesinde-1084853889.html

türkiye

almanya

italya

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recep tayyip erdoğan, almanya, italya, olaf scholz, giorgia meloni