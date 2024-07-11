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'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Muhtelif suçlardan hakkında soruşturma yürütülen, cinsel içerikli videolarla şantaj yaptığı iddiasıyla bir süre tutuklu kalan 'Gaga Bulut' isimli sosyal medya... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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yasadışı
yasadışı bahis
gözaltı kararı
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavclığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahis' suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 'Gaga Bulut' hesap adını kullanan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u (27) Karşıyaka ilçesindeki adresinde gözaltına aldı. Altuğ'un, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edildiği belirtildi. Yapılacak olan çalışmaya esas olmak üzere bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması maksadıyla da gerekli çalışmalara başlandığı öğrenildi.Daha önce de şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştıŞahıs hakkında geçmiş tarihlerde de ilgili birimlerce; Cumhurbaşkanına Hakaret, Devlet Kurumlarını Aşağılama, Şantaj, Müstehcenlik, Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal gibi suçlardan soruşturma yürütülmüştü.Bulut Altuğ, 30 Aralık 2022 tarihinde Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221229/gaga-bulut-olarak-bilinen-sosyal-medya-fenomeni-bulut-altug-santaj-sucundan-gozaltina-alindi-1065181513.html
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gaga bulut, yasadışı, yasadışı bahis, gözaltı kararı, gözaltı, bulut altuğ
gaga bulut, yasadışı, yasadışı bahis, gözaltı kararı, gözaltı, bulut altuğ

'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı

11:19 11.07.2024 (güncellendi: 11:21 11.07.2024)
© İHA / İHA-AW244478 "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.
 Gaga Bulut isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA / İHA-AW244478
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Muhtelif suçlardan hakkında soruşturma yürütülen, cinsel içerikli videolarla şantaj yaptığı iddiasıyla bir süre tutuklu kalan 'Gaga Bulut' isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavclığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahis' suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 'Gaga Bulut' hesap adını kullanan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u (27) Karşıyaka ilçesindeki adresinde gözaltına aldı. Altuğ'un, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edildiği belirtildi. Yapılacak olan çalışmaya esas olmak üzere bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması maksadıyla da gerekli çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Daha önce de şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı

Şahıs hakkında geçmiş tarihlerde de ilgili birimlerce; Cumhurbaşkanına Hakaret, Devlet Kurumlarını Aşağılama, Şantaj, Müstehcenlik, Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal gibi suçlardan soruşturma yürütülmüştü.
Bulut Altuğ, 30 Aralık 2022 tarihinde Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı.
Gaga Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
TÜRKİYE
'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, 'şantaj' suçundan gözaltına alındı
29 Aralık 2022, 18:59
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