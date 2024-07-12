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FSB'den operasyon: Kırım'da Ukraynalı bir casus kıskıvrak yakalandı
FSB'den operasyon: Kırım'da Ukraynalı bir casus kıskıvrak yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya güvenlik güçleri, Ukrayna'nın Rusya topraklarında terör saldırısı ve sabotaj düzenleme girişimlerine ket vurmaya devam ediyor. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'den yapılan açıklamaya göre Kiev'e Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgiler aktardığı belirlenen Ukraynalı bir casus Kırım Cumhuriyeti'nde yakalandı.FSB, 1982 Ukrayna doğumlu olduğu tespit edilen casusun Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi emrinde gizli çalışma yürüttüğünün altını çizdi.FSB, zanlının Kırım ve Sivastopol'deki Rus askerlerin konumları hakkındaki bilgileri aktardığının tahmin edildiğini bildirdi.Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatılırken Rusya yasaları uyarınca casusluk suçundan yargılanacak şahsın 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı, casus, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna, kırım, sivastopol
rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı, casus, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna, kırım, sivastopol

FSB'den operasyon: Kırım'da Ukraynalı bir casus kıskıvrak yakalandı

12:48 12.07.2024
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya güvenlik güçleri, Ukrayna'nın Rusya topraklarında terör saldırısı ve sabotaj düzenleme girişimlerine ket vurmaya devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'den yapılan açıklamaya göre Kiev'e Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgiler aktardığı belirlenen Ukraynalı bir casus Kırım Cumhuriyeti'nde yakalandı.

FSB, 1982 Ukrayna doğumlu olduğu tespit edilen casusun Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi emrinde gizli çalışma yürüttüğünün altını çizdi.

FSB, zanlının Kırım ve Sivastopol'deki Rus askerlerin konumları hakkındaki bilgileri aktardığının tahmin edildiğini bildirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatılırken Rusya yasaları uyarınca casusluk suçundan yargılanacak şahsın 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
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