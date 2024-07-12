https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fsbden-operasyon-kirimda-ukraynali-bir-casus-kiskivrak-yakalandi-1085795106.html
FSB'den operasyon: Kırım'da Ukraynalı bir casus kıskıvrak yakalandı
FSB'den operasyon: Kırım'da Ukraynalı bir casus kıskıvrak yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya güvenlik güçleri, Ukrayna'nın Rusya topraklarında terör saldırısı ve sabotaj düzenleme girişimlerine ket vurmaya devam ediyor. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T12:48+0300
2024-07-12T12:48+0300
2024-07-12T12:48+0300
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terör saldırısı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'den yapılan açıklamaya göre Kiev'e Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgiler aktardığı belirlenen Ukraynalı bir casus Kırım Cumhuriyeti'nde yakalandı.FSB, 1982 Ukrayna doğumlu olduğu tespit edilen casusun Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi emrinde gizli çalışma yürüttüğünün altını çizdi.FSB, zanlının Kırım ve Sivastopol'deki Rus askerlerin konumları hakkındaki bilgileri aktardığının tahmin edildiğini bildirdi.Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatılırken Rusya yasaları uyarınca casusluk suçundan yargılanacak şahsın 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/cin-nato-sonuc-bildirgesini-kesinlikle-reddediyor-ve-kiniyoruz-1085792208.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı, casus, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna, kırım, sivastopol
rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı, casus, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna, kırım, sivastopol
FSB'den operasyon: Kırım'da Ukraynalı bir casus kıskıvrak yakalandı
Rusya güvenlik güçleri, Ukrayna'nın Rusya topraklarında terör saldırısı ve sabotaj düzenleme girişimlerine ket vurmaya devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'den yapılan açıklamaya göre Kiev'e Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgiler aktardığı belirlenen Ukraynalı bir casus Kırım Cumhuriyeti'nde yakalandı.
FSB, 1982 Ukrayna doğumlu olduğu tespit edilen casusun Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi emrinde gizli çalışma yürüttüğünün altını çizdi.
FSB, zanlının Kırım ve Sivastopol'deki Rus askerlerin konumları hakkındaki bilgileri aktardığının tahmin edildiğini bildirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatılırken Rusya yasaları uyarınca casusluk suçundan yargılanacak şahsın 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.