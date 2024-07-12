https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fifadan-galatasaraya-agir-ceza-tete-transferi-karara-baglandi-1085785984.html

FIFA'dan Galatasaray'a ağır ceza: Tete transferi karara bağlandı

FIFA'dan Galatasaray'a ağır ceza: Tete transferi karara bağlandı

Sputnik Türkiye

FIFA, Shakhtar Donetsk'in şikayeti üzerine Galatasaray ve futbolcusu Tete'ye "haksız sözleşme feshi" nedeniyle 2.389.776,24 Euro ceza verdi. Kararın ardından... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

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Geçen sezon Shakhtar Donetsk'ten Galatasaray'a transfer olan Tete için Ukrayna kulübünün FIFA'ya yaptığı başvuru karara bağlandı. FIFA, Tete ve Galatasaray'ı "haksız sözleşme feshi" gerekçesiyle 2.389.776,24 Euro ve yıllık yüzde 5 faiz ödemeye mahkum etti.Galatasaray'dan KAP AçıklamasıGalatasaray, yaptığı KAP açıklamasında FIFA'nın kararına karşı CAS yolunun açık olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılı kulüp, cezanın ödenmesi halinde bu tutarın Tete'ye yansıtılacağını ifade etti. Açıklamada, "Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur" denildi.Ne olmuştu?Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolculara tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmiş ve bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atmıştı. Shakhtar Donetsk ise bu transfer sonrası dava açmıştı.Galatasaray'ın transfer döneminde KAP'a yaptığı açıklamada, Shakhtar Donetsk'in, Tete'nin sözleşmesinin haksız feshi gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/galatasaray-ile-besiktas-arasinda-oynanacak-super-kupa-macinin-tarihi-aciklandi-1085778467.html

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