https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/galatasaray-ile-besiktas-arasinda-oynanacak-super-kupa-macinin-tarihi-aciklandi-1085778467.html

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi açıklandı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T19:27+0300

2024-07-11T19:27+0300

2024-07-11T19:34+0300

spor

süper kupa

galatasaray

beşiktaş

son dakika

atatürk olimpiyat stadı

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/super-ligde-2024-2025-sezonunun-ilk-devresindeki-derbi-tarihleri-belli-oldu-1085766508.html

atatürk olimpiyat stadı

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