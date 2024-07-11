https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/galatasaray-ile-besiktas-arasinda-oynanacak-super-kupa-macinin-tarihi-aciklandi-1085778467.html
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi açıklandı
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T19:27+0300
2024-07-11T19:27+0300
2024-07-11T19:34+0300
spor
süper kupa
galatasaray
beşiktaş
son dakika
atatürk olimpiyat stadı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103087/52/1030875220_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_921484f334be915c710164690c920fcd.jpg
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/super-ligde-2024-2025-sezonunun-ilk-devresindeki-derbi-tarihleri-belli-oldu-1085766508.html
atatürk olimpiyat stadı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103087/52/1030875220_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_66c975c4fea6dbed98e8443cef330535.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray beşiktaş maçı ne zaman, galatasaray beşiktaş maçı nerede, galatasaray beşiktaş süper kupa maçı ne zaman, galatasaray beşiktaş süper kupa maçı saat kaçta, galatasaray beşiktaş süper kupa maçı hangi kanalda
galatasaray beşiktaş maçı ne zaman, galatasaray beşiktaş maçı nerede, galatasaray beşiktaş süper kupa maçı ne zaman, galatasaray beşiktaş süper kupa maçı saat kaçta, galatasaray beşiktaş süper kupa maçı hangi kanalda
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi açıklandı
19:27 11.07.2024 (güncellendi: 19:34 11.07.2024)
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.