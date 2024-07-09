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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sosyal-medya-fenomenlerine-yonelik-sorusturmada-15-milyar-liralik-hesap-hareketi-detayi-1085701202.html
Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmada '1.5 milyar liralık hesap hareketi' detayı
Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmada '1.5 milyar liralık hesap hareketi' detayı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada 'Neslim Güngen' olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını 'Kuyu-8'... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T17:05+0300
2024-07-09T17:05+0300
türkiye
soruşturma
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
resmi belgede sahtecilik
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edilmedi.Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak 'kolajen ip tedavisi', 'gençleştirme ip tedavisi' gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı.Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1.5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/istanbul-merkezli-25-ilde-kara-para-aklama-operasyonu-fenomen-cift-de-gozaltinda-1085675094.html
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soruşturma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
soruşturma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmada '1.5 milyar liralık hesap hareketi' detayı

17:05 09.07.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-İstanbul merkezli 25 ilde "kara para aklama" operasyonu: Fenomen çift de gözaltına alınanlar arasında
İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama operasyonu: Fenomen çift de gözaltına alınanlar arasında - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-
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Sosyal medyada 'Neslim Güngen' olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını 'Kuyu-8' operasyonlarına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.
Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edilmedi.
Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak 'kolajen ip tedavisi', 'gençleştirme ip tedavisi' gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.
İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı.
Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1.5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.
İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama operasyonu: Fenomen çift de gözaltına alınanlar arasında - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
TÜRKİYE
İstanbul merkezli 25 ilde 'kara para aklama' operasyonu: Fenomen çift de gözaltında
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