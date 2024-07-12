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Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, tahliyesinin ardından ilk kez paylaşımda bulundu: Açıklama yaptı
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, tahliyesinin ardından ilk kez paylaşımda bulundu: Açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, tahliyesinin ardından sosyal medyada ilk kez paylaşım yaparak "1 aydır ilaçlar ve serumlarla ayaktayım" dedi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T16:20+0300
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Sıla Doğu, cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. Doğu'nun yaptığı paylaşımda görselin yanı sıra şu sözler yer aldı: ''Beni merak edip çok soranlar için anlık halimi sizlerle paylaşıyorum. 1 aydır ilaçlar ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım dışarı çıkıp bir yürüyüş bile yapmadım. Sadece ailem için kardeşim için dua ediyorum. Sosyal medyamı da kullanmak istemiyorum. Bugün sadece dayanamadığım için paylaşım yaptım. Tekrar elimden telefonu bırakıp sadece dua edip kardeşime kavuşmayı istiyorum.'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/20-gundur-kayipti-evlere-temizlige-giden-genc-kizin-6-parcaya-ayrilmis-cesedi-insaatta-bulundu--1085799073.html
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sıla doğu, dilan polat, tahliye
sıla doğu, dilan polat, tahliye

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, tahliyesinin ardından ilk kez paylaşımda bulundu: Açıklama yaptı

16:20 12.07.2024 (güncellendi: 16:21 12.07.2024)
© İHASıla Doğu
Sıla Doğu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA
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Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, tahliyesinin ardından sosyal medyada ilk kez paylaşım yaparak "1 aydır ilaçlar ve serumlarla ayaktayım" dedi.
Sıla Doğu, cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu.
© Sıla DoğuSıla Doğu
Sıla Doğu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
Sıla Doğu
© Sıla Doğu
Doğu'nun yaptığı paylaşımda görselin yanı sıra şu sözler yer aldı:
''Beni merak edip çok soranlar için anlık halimi sizlerle paylaşıyorum. 1 aydır ilaçlar ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım dışarı çıkıp bir yürüyüş bile yapmadım. Sadece ailem için kardeşim için dua ediyorum. Sosyal medyamı da kullanmak istemiyorum. Bugün sadece dayanamadığım için paylaşım yaptım. Tekrar elimden telefonu bırakıp sadece dua edip kardeşime kavuşmayı istiyorum.'
kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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