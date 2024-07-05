https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi---lubnan-uzerinden-gidecegiz--1085544455.html

CHP Genel Başkanı Özel'den 'Suriye' açıklaması: Lübnan üzerinden gideceğiz

CHP Genel Başkanı Özel'den 'Suriye' açıklaması: Lübnan üzerinden gideceğiz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, "Çok yakın bir süreçte Şam ziyareti olacak. Aksilik çıkmazsa gideceğiz, görüşeceğiz. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup, bu sorunu... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T02:19+0300

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chp

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KRT televizyonu canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayeti davasını yakından takip ettiğini belirterek, "Bir ülkenin başkentinde, sokak ortasında güpegündüz bir cinayet işleniyor. Naaş fiilen yerden kaldırılıyor, siyaseten kimse dokunamıyor, böyle bir şey yok. MHP'den bir tek taziye yok, cenazeye katılım yok. Katılanlar istifa ediyorlar ve tepki gösteriyorlar 'Partimiz niye suskun?' diye. 4 gündür orada bir tiyatro var. Özellikle siyasi bir iş olmadığını, adli bir vaka olduğunu, normal bir cinayet olduğunu, yanlışlıkla vurulduğunu söylemeye çalışıyorlar" diye konuştu.'Ben onları aklanmaya davet ediyorum'Sinan Ateş'in, annesi ve eşine, kendisinin öldürülmesi için talimat verildiğini anlattığını söyleyen Özel, bunun iddianamede olmadığını belirterek, şunları kaydetti:'Çok yakın bir süreçte Şam ziyareti olacak'Özel, sığınmacılarla ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan randevu isteyip istemediği sorusu üzerine şu yanıtı verdi:'Normalleşmeyi kim bozuyor? MHP bozuyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili soru üzerine Özel, "Türkiye, CHP'nin siyasetten ne anladığını görmüş oldu. Belli bir diplomasiyi sürdürmek lazım. Bayramlarda el sıkışabiliyor olmak, taziye vermek, hal hatır sorabilmek önemli şeyler. CHP, Türkiye'nin birinci partisi oldu ve siyasetin normalleşmesini istiyor. Normalleşmeyi kim bozuyor? MHP bozuyor. Neden? Normalleşmiş bir ülkede o siyasi cinayet aydınlanmadan kalamaz" ifadelerini kullandı.'Eğer geçim olmazsa seçim olur'Erken seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine Özgür Özel, şunları söyledi:'Merih'e ceza verilmesini hiç adil bulmayız'UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası"yla Merih Demiral ile ilgili soruşturma açması sorulan Özel, "Bunu doğru bulmuyoruz. Ceza olursa hep birlikte itiraz ederiz. Doğrudan bir siyasi simge olmadan, çok sayıda partinin kullandığı, arkadaşımızın 'Ben onu şu niyetle yaptım' diyerek açıkladığı şeye başka anlamlar yüklenerek hem iyi bir futbolcudan mahrum kalmak hem de milli takımın moralinin bozulmaya çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Milli takımı rahat bırakmak lazım, onların cumartesi günkü maça konsantre olması lazım. Merih'e ceza verilmesini hiç adil bulmayız" dedi.Özel, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale ve finale gitmeyi düşünebileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana oturarak maçları takip edebileceğini kaydetti.Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'a 18 Temmuz'da gideceğini dile getiren Özel, Erdoğan'la beraber gitmeyeceğini söyledi.'Aday belirlendiğinde seçimi kazanmış olsun bu sefer'CHP'nin olası bir erken seçimde cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı sorulan Özel, "En geniş katılımla bu kararı vermek lazım. Ölçme ve değerlendirme çok önemli. Bütün üyelerin bir güven oyu ile adayımızı belirmek, geniş bir halk yoklamasıyla belirlemek... Benim hayalim şu, aday belirlendiğinde seçimi kazanmış olsun bu sefer. Birinci turda adayımız seçimi kazanmış olarak ilan edilip yürüyüp gitmeliyiz. Yüzde 62-65 ile kazanmalıyız, sonra da hep birlikte Türkiye'yi içine düştüğü bu durumdan hızla kurtarmalıyız" yanıtını verdi.Aday belirleme sürecinde gerekirse kendi nefsiyle de mücadele edeceğini vurgulayan Özel, "Bana bütün Türkiye dese 'Sen aday ol', doğru, kazanacak, en yüksek oyu alacak aday kimse, o aday olacak. Güle oynaya kazanacağız" dedi.Eylül ayında yapılması planlanan CHP Tüzük Kurultayı'yla ilgili il ve ilçelerden 7 bin görüş geldiğini ve dünyadaki iyi örneklere baktıklarını ifade eden Özel, gerekirse kendi yetkisinden vazgeçerek parti örgütüne vermeye razı olduğunu anlattı.'CHP'de hançer taşıyan kimseyi görmedim'Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu incitecek bir açıklama yapmadığını belirten Özel, "Kemal Bey bir sürü şeyi doğru yaptı. Bazı yerlerde hata yapmıştır. Bana incindiğine dair bir söylemi hiç olmadı. Kemal Bey, o 'Hançer' ifadesini kime kullanıyorsa, onu netleştirirse muhatabı cevap verir. CHP'de hançer taşıyan kimseyi görmedim. O sorunun muhatabı ben değilim, bende hiç hançer olmadı" dedi.Yapacakları Tüzük Kurultayı'na "Değişim Kurultayı" dediklerini aktaran Özel, "Bu partiyi yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar yapmazsam, ertesi gün yokum. Kurultay toplarım, olağan kurultay sürecini başlatırım ama aday değilim. Şimdi ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, sinan ateş, beşar esad, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), suriye, lübnan, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu