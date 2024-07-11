https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kilicdaroglundan-tanju-ozcana-cenazeme-katilmani-istemiyorum-1085778816.html

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a: Cenazeme katılmanı istemiyorum

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a: Cenazeme katılmanı istemiyorum

Sputnik Türkiye

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine "Gün olur ecel vuku bulursa... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T19:59+0300

2024-07-11T19:59+0300

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chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

tanju özcan

bolu

bolu belediyesi

tarikat

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyla medya platformu X üzerinden kendisini "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil" ifadeleriyle eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu: Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yokturKılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diye başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun'Açıklamasına "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum" diye devam eden Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:Özcan: Bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem varKılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Tanju Özcan'dan yanıt geldi. Özcan da X hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu-Özcan tartışma nasıl başlamıştı? Özcan, dün yaptığı paylaşımda "Hatırlatmak için söylüyorum. Geçen yıl bu zamanlar 'değişim' adı altında Ankara’ya yürüyordum. Herkes sessizdi neredeyse. Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay'da da şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor. 50 sadık vekili varmış. Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" şunarı yazmıştı..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi---lubnan-uzerinden-gidecegiz--1085544455.html

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kılıçdaroğlu-özcan tartışma nasıl başlamıştı, özcan-kılıçdaroğlu, klılıçdaroğlu özcan diyor