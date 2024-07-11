https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kilicdaroglundan-tanju-ozcana-cenazeme-katilmani-istemiyorum-1085778816.html
Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a: Cenazeme katılmanı istemiyorum
Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a: Cenazeme katılmanı istemiyorum
Sputnik Türkiye
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine "Gün olur ecel vuku bulursa... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T19:59+0300
2024-07-11T19:59+0300
2024-07-11T20:01+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
tanju özcan
bolu
bolu belediyesi
tarikat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077067043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f87cac3c66868c2a60df3a842f8dd15.jpg
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyla medya platformu X üzerinden kendisini "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil" ifadeleriyle eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu: Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yokturKılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diye başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun'Açıklamasına "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum" diye devam eden Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:Özcan: Bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem varKılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Tanju Özcan'dan yanıt geldi. Özcan da X hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu-Özcan tartışma nasıl başlamıştı? Özcan, dün yaptığı paylaşımda "Hatırlatmak için söylüyorum. Geçen yıl bu zamanlar 'değişim' adı altında Ankara’ya yürüyordum. Herkes sessizdi neredeyse. Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay'da da şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor. 50 sadık vekili varmış. Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" şunarı yazmıştı..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi---lubnan-uzerinden-gidecegiz--1085544455.html
türkiye
bolu
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077067043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a3908d10ad9393da53c2df69ab44cc7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kılıçdaroğlu-özcan tartışma nasıl başlamıştı, özcan-kılıçdaroğlu, klılıçdaroğlu özcan diyor
kılıçdaroğlu-özcan tartışma nasıl başlamıştı, özcan-kılıçdaroğlu, klılıçdaroğlu özcan diyor
Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a: Cenazeme katılmanı istemiyorum
19:59 11.07.2024 (güncellendi: 20:01 11.07.2024)
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…" ifadeleriyel tepki gösterdi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyla medya platformu X üzerinden kendisini "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil" ifadeleriyle eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu: Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur
Kılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diye başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.
'Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun'
Açıklamasına "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum" diye devam eden Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:
Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti. Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…
Özcan: Bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var
Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Tanju Özcan'dan yanıt geldi. Özcan da X hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan’ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum. Ayrıca ben değişim için Ankara’ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz. Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililerde bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde “Hakkımı helal ediyorum” diyemem. Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir Milletvekili, Tayyip Erdoğan’ın yüzde 65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi’ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız. Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın. Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan…
Kılıçdaroğlu-Özcan tartışma nasıl başlamıştı?
Özcan, dün yaptığı paylaşımda "Hatırlatmak için söylüyorum. Geçen yıl bu zamanlar 'değişim' adı altında Ankara’ya yürüyordum. Herkes sessizdi neredeyse. Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay'da da şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor. 50 sadık vekili varmış. Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" şunarı yazmıştı..