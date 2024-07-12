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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/belousov-ile-austin-telefonda-gorustu-1085810712.html
Belousov ile Austin telefonda görüştü
Belousov ile Austin telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T21:10+0300
2024-07-12T21:09+0300
ukrayna krizi
andrey belousov
lloyd austin
rusya dışişleri bakanlığı
pentagon
telefon görüşmesi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
güvenlik tehdidi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve olası tırmanma riskinin azaltılması konusu görüşüldü” denildi.Öte yandan Pentagon, Austin'in Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden Ukrayna ihtilafı bağlamında iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığını aktardı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Haziran’da Amerikan tarafının girişimiyle Belousov ile Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Rus bakanın ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan silah tedariki nedeniyle gerilimin tırmanma tehlikesine dikkat çektiğini’ bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/szijjarto-kieve-verilen-silahlar-savas-alanindaki-durumu-tersine-cevirmeye-yardimci-olmuyor-1085754797.html
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andrey belousov, lloyd austin, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, telefon görüşmesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, güvenlik tehdidi
andrey belousov, lloyd austin, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, telefon görüşmesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, güvenlik tehdidi

Belousov ile Austin telefonda görüştü

21:10 12.07.2024
© AFP 2023 / Yuri KadobnovRusya - ABD - bayrak
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© AFP 2023 / Yuri Kadobnov
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve olası tırmanma riskinin azaltılması konusu görüşüldü” denildi.
Öte yandan Pentagon, Austin'in Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden Ukrayna ihtilafı bağlamında iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığını aktardı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Haziran’da Amerikan tarafının girişimiyle Belousov ile Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Rus bakanın ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan silah tedariki nedeniyle gerilimin tırmanma tehlikesine dikkat çektiğini’ bildirmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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