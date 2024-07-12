https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/belousov-ile-austin-telefonda-gorustu-1085810712.html
Belousov ile Austin telefonda görüştü
Belousov ile Austin telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T21:10+0300
2024-07-12T21:10+0300
2024-07-12T21:09+0300
ukrayna krizi
andrey belousov
lloyd austin
rusya dışişleri bakanlığı
pentagon
telefon görüşmesi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
güvenlik tehdidi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve olası tırmanma riskinin azaltılması konusu görüşüldü” denildi.Öte yandan Pentagon, Austin'in Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden Ukrayna ihtilafı bağlamında iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığını aktardı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Haziran’da Amerikan tarafının girişimiyle Belousov ile Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Rus bakanın ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan silah tedariki nedeniyle gerilimin tırmanma tehlikesine dikkat çektiğini’ bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/szijjarto-kieve-verilen-silahlar-savas-alanindaki-durumu-tersine-cevirmeye-yardimci-olmuyor-1085754797.html
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andrey belousov, lloyd austin, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, telefon görüşmesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, güvenlik tehdidi
andrey belousov, lloyd austin, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, telefon görüşmesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, güvenlik tehdidi
Belousov ile Austin telefonda görüştü
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve olası tırmanma riskinin azaltılması konusu görüşüldü” denildi.
Öte yandan Pentagon, Austin'in Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden Ukrayna ihtilafı bağlamında iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığını aktardı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Haziran’da Amerikan tarafının girişimiyle Belousov ile Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Rus bakanın ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan silah tedariki nedeniyle gerilimin tırmanma tehlikesine dikkat çektiğini’ bildirmişti.