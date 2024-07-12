https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/belousov-ile-austin-telefonda-gorustu-1085810712.html

Belousov ile Austin telefonda görüştü

Belousov ile Austin telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T21:10+0300

2024-07-12T21:10+0300

2024-07-12T21:09+0300

ukrayna krizi

andrey belousov

lloyd austin

rusya dışişleri bakanlığı

pentagon

telefon görüşmesi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

güvenlik tehdidi

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve olası tırmanma riskinin azaltılması konusu görüşüldü” denildi.Öte yandan Pentagon, Austin'in Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden Ukrayna ihtilafı bağlamında iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığını aktardı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Haziran’da Amerikan tarafının girişimiyle Belousov ile Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Rus bakanın ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan silah tedariki nedeniyle gerilimin tırmanma tehlikesine dikkat çektiğini’ bildirmişti.

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andrey belousov, lloyd austin, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, telefon görüşmesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, güvenlik tehdidi