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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'En zoru geride kaldı'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'En zoru geride kaldı'
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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hazine ve maliye bakanı
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Konuşmada dikkat çeken başlıklar:
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'En zoru geride kaldı'

14:14 11.07.2024 (güncellendi: 14:59 11.07.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Konuşmada dikkat çeken başlıklar:
Enflasyonda en zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz.
Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz.
Uluslararası rezervlerde tarihi bir düzeltmeyle karşı karşıyayız. Bankalarla swapı neredeyse kapattık.
KKM 60 milyar doların altına indi. Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak.
Ülkemizi gri listeden çıkarma başarısı elde ettik.
Önümüzdeki ay çok büyük ihtimalle enflasyon yüzde 60 civarına, bir sonraki ay yüzde 50 civarına, bir sonraki ay da muhtemelen 50’nin bir tık altına inebilir. Daha sonra da yılı tabii ki Merkez Bankası’nın hedefi olan 38 civarında kapatmayı ümit ediyoruz.
Gelecek sene enflasyonu hedefimiz yine kalıcı bir şekilde yüzde 20’nin altına çekmek, bir sonraki sene de yüzde 10’un altına çekmek.
Programın yükünü toplumun dar gelirli kesimine yüklemeyeceğiz. Programın yükü herkes tarafından adil bir şekilde paylaşılmak zorunda. Vergide adil olmak için çaba içerisindeyiz. Vergi politikalarında amacımız kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürmek.
Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek.
Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz.
Dış kaynağa erişimde sorun ortadan kalktı. Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı.
Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak, vergide adalet ve etkinliği sağlamak. Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek.
Kayıt dışılık ile mücadeleye başladık, eylem planı olmayacak, fiiliyatta bu olacak.
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