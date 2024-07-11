Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'En zoru geride kaldı'

Enflasyonda en zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz. Enflasyonda en zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz.

Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz. Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz.

Uluslararası rezervlerde tarihi bir düzeltmeyle karşı karşıyayız. Bankalarla swapı neredeyse kapattık. Uluslararası rezervlerde tarihi bir düzeltmeyle karşı karşıyayız. Bankalarla swapı neredeyse kapattık.

KKM 60 milyar doların altına indi. Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak. KKM 60 milyar doların altına indi. Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak.

Ülkemizi gri listeden çıkarma başarısı elde ettik. Ülkemizi gri listeden çıkarma başarısı elde ettik.

Önümüzdeki ay çok büyük ihtimalle enflasyon yüzde 60 civarına, bir sonraki ay yüzde 50 civarına, bir sonraki ay da muhtemelen 50’nin bir tık altına inebilir. Daha sonra da yılı tabii ki Merkez Bankası’nın hedefi olan 38 civarında kapatmayı ümit ediyoruz. Önümüzdeki ay çok büyük ihtimalle enflasyon yüzde 60 civarına, bir sonraki ay yüzde 50 civarına, bir sonraki ay da muhtemelen 50’nin bir tık altına inebilir. Daha sonra da yılı tabii ki Merkez Bankası’nın hedefi olan 38 civarında kapatmayı ümit ediyoruz.

Gelecek sene enflasyonu hedefimiz yine kalıcı bir şekilde yüzde 20’nin altına çekmek, bir sonraki sene de yüzde 10’un altına çekmek. Gelecek sene enflasyonu hedefimiz yine kalıcı bir şekilde yüzde 20’nin altına çekmek, bir sonraki sene de yüzde 10’un altına çekmek.

Programın yükünü toplumun dar gelirli kesimine yüklemeyeceğiz. Programın yükü herkes tarafından adil bir şekilde paylaşılmak zorunda. Vergide adil olmak için çaba içerisindeyiz. Vergi politikalarında amacımız kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürmek. Programın yükünü toplumun dar gelirli kesimine yüklemeyeceğiz. Programın yükü herkes tarafından adil bir şekilde paylaşılmak zorunda. Vergide adil olmak için çaba içerisindeyiz. Vergi politikalarında amacımız kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürmek.

Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek. Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek.

Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz. Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz.

Dış kaynağa erişimde sorun ortadan kalktı. Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı. Dış kaynağa erişimde sorun ortadan kalktı. Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı.

Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak, vergide adalet ve etkinliği sağlamak. Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek. Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak, vergide adalet ve etkinliği sağlamak. Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek.