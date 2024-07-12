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Ayrılan Wanda Nara ile Icardi'nin ardından gözler ona dönmüştü: Simge Sağın'dan 'manidar' gönderme
Ayrılan Wanda Nara ile Icardi'nin ardından gözler ona dönmüştü: Simge Sağın'dan 'manidar' gönderme
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını duyurdu. İhanet... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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Wanda Nara, Arjantin televizyonu America TV'ye bağlanarak, Icardi ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Wanda, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedeniyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullandı. Boşanma haberlerinin ardından ikilinin birbirini aldattığı iddiaları gündeme geldi.Simge Sağın’dan manidar paylaşımGalatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile adı anılan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Sağın, önce "Aşkın Olayım" hashtagini kullanarak "Başlıyoruz" notunu düştü ve ardından "Şimdi değilse ne zaman?" ifadesiyle spor yaptığı anları paylaştı.Sosyal medyada gündem olduSimge Sağın'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, “Aşkın olayım...”, “Simge abla resmen koşuyor”, “Abla sen bir dur ortalık karışık” gibi yorumlar yaptı. Paylaşım, kısa sürede viral oldu ve gündemde geniş yer buldu.Wanda Nara’nın ayrılık açıklamasının ardından, çiftin birbirini aldattığı yönündeki iddialar magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bu gelişmeler, Galatasaray camiasında ve futbol dünyasında da yankı buldu.
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simge sağın, wanda nara, mauro icardi, futbol, galatasaray, ayrılık, sosyal medya, sosyal medya fenomeni
simge sağın, wanda nara, mauro icardi, futbol, galatasaray, ayrılık, sosyal medya, sosyal medya fenomeni

Ayrılan Wanda Nara ile Icardi'nin ardından gözler ona dönmüştü: Simge Sağın'dan 'manidar' gönderme

10:14 12.07.2024 (güncellendi: 10:15 12.07.2024)
© Instagram/simgesaginSimge Sağın
Simge Sağın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© Instagram/simgesagin
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını duyurdu. İhanet iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.
Wanda Nara, Arjantin televizyonu America TV'ye bağlanarak, Icardi ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Wanda, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedeniyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullandı. Boşanma haberlerinin ardından ikilinin birbirini aldattığı iddiaları gündeme geldi.

Simge Sağın’dan manidar paylaşım

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile adı anılan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Sağın, önce "Aşkın Olayım" hashtagini kullanarak "Başlıyoruz" notunu düştü ve ardından "Şimdi değilse ne zaman?" ifadesiyle spor yaptığı anları paylaştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Simge Sağın'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, “Aşkın olayım...”, “Simge abla resmen koşuyor”, “Abla sen bir dur ortalık karışık” gibi yorumlar yaptı. Paylaşım, kısa sürede viral oldu ve gündemde geniş yer buldu.
Wanda Nara’nın ayrılık açıklamasının ardından, çiftin birbirini aldattığı yönündeki iddialar magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bu gelişmeler, Galatasaray camiasında ve futbol dünyasında da yankı buldu.
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