https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/sette-olay-cikaran-bulent-ersoy-yonetmeni-dovmek-icin-saatlerce-bekledi-adam-odadan-cikamadi-1085751821.html

Sette olay çıkaran Bülent Ersoy yönetmeni 'dövmek' için saatlerce bekledi: 'Adam odadan çıkamadı'

Sette olay çıkaran Bülent Ersoy yönetmeni 'dövmek' için saatlerce bekledi: 'Adam odadan çıkamadı'

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, "Dünya Güzellerim Tatilde" programının ilk bölümünde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Türk Sanat Müziği'nin 'Diva' lakaplı... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T08:42+0300

2024-07-11T08:42+0300

2024-07-11T08:42+0300

bülent ersoy

yaşam

yönetmen

şiddet

dünya güzeli

dünya güzellerim masada

tatil

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Türk Sanat Müziği'nin 'Diva' lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam yayınlanan "Dünya Güzellerim Tatilde" programının ilk bölümünde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Ersoy, programda yer alan sahnelerin kendisiyle ilgili bölümlerin eksik olduğunu fark ederek tepki gösterdi.Programın çekimleri sırasında tekneden denize düşen anlarının kaydedilmediğini öğrenen Ersoy, bölümü izledikten sonra yönetmene sinirlendi.Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ersoy sahnenin olmadığını fark edince, "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın" şeklinde öfkeli sözler sarf etti.Yönetmenin olayın ardından odaya kapanarak ortamdan uzaklaştığı ve hatta yemek yemek için bile çıkmadığı belirtildi. Bu sırada otelin girişindeki koltukta 6 saat boyunca bekleyen Ersoy'un gerilimi, 7. saatte pes ederek yerinden kalkmasıyla son buldu.

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Sputnik Türkiye

bülent ersoy, yönetmen, şiddet, dünya güzeli, dünya güzellerim masada, tatil