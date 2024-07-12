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Avustralya’dan Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık askeri yardım paketi
Avustralya’dan Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık askeri yardım paketi
Sputnik Türkiye
Avustralya, Ukrayna’ya bugüne kadar sağladığı en büyük askeri yardım paketi duyurdu. Yeni paketin 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T11:09+0300
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Avustralya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “(Başbakan Anthony) Albanese hükümeti, yaklaşık 250 milyon dolar değerinde bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketini açıklayarak Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğini sürdürüyor” ifadesini kullandı.Yeni askeri yardım paketinin hava savunma füzelerini, ‘havadan karaya’ füzelerini, mühimmatı, tanksavar silahları ve ayakkabı partisini içerdiği bildirildi.Açıklamada, “Albanese hükümetinin bugünkü açıklaması, Avustralya’nın Ukrayna’ya yaptığı toplam askeri yardımı yaklaşık 1milyar 100 milyon dolara çıkarıyor” dendi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, Batı ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rusya-disislerinden-sok-itiraf-biden-kremlin-tarafindan-yonetilen-rusya-yanlisi-aday-1085790044.html
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ukrayna krizi, avustralya, avustralya savunma bakanlığı, anthony albanese, ukrayna, askeri yardım, rusya, sergey lavrov

Avustralya’dan Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık askeri yardım paketi

11:09 12.07.2024
© Fotoğraf : WikipediaAvustralya
Avustralya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© Fotoğraf : Wikipedia
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Avustralya, Ukrayna’ya bugüne kadar sağladığı en büyük askeri yardım paketi duyurdu. Yeni paketin 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.
Avustralya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “(Başbakan Anthony) Albanese hükümeti, yaklaşık 250 milyon dolar değerinde bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketini açıklayarak Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğini sürdürüyor” ifadesini kullandı.
Yeni askeri yardım paketinin hava savunma füzelerini, ‘havadan karaya’ füzelerini, mühimmatı, tanksavar silahları ve ayakkabı partisini içerdiği bildirildi.
Açıklamada, “Albanese hükümetinin bugünkü açıklaması, Avustralya’nın Ukrayna’ya yaptığı toplam askeri yardımı yaklaşık 1milyar 100 milyon dolara çıkarıyor” dendi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, Batı ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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