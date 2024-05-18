https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/antalyaspor-teknik-direktor-alex-de-souza-ile-anlasti-1083959754.html

Antalyaspor, teknik direktör Alex De Souza ile anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Alex De Souza ile anlaştı

Sputnik Türkiye

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili Alkan Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T17:13+0300

2024-05-18T17:13+0300

2024-05-18T17:13+0300

antalyaspor

antalyaspor

antalyaspor

spor

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Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.Alkan Evren, yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlattı.'2 yıllık sözleşme imzaladık'Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz" diye konuştu.'Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim'Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/alex-de-souza-antalyaspor-ile-anlasti-eski-takim-arkadasi-da-teknik-ekipte-1083596062.html

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