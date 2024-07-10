15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'SHP, CHP’nin küskünlerine bir şemsiye mi açacak?'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sahipsiz köpeklerle ilgili rapor Erdoğan'a sunuldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Üç sendikadan asgari ücret feryadı!
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Suriye ile normalleşme için yeni bir süreç mi başladı?
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Öbür taraf bir çare getirmediği sürece aşırı sağın yükselişi sürecektir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:14
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
19:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
20:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/15-temmuzda-istanbul-toplu-ulasimi-ucretsiz-olacak-1085728505.html
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T12:35+0300
2024-07-10T12:35+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ulaşım
ücretsiz ulaşım
15 temmuz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/18/1044811074_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5110a4e5999927421ab3701a28cfed5b.jpg
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam edilecek.15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.Daha önce de Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/yokten-duyurdu-devlet-universitelerinde-ikinci-ogretim-programlaritamamenkapatildi-1085727830.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/18/1044811074_55:0:703:486_1920x0_80_0_0_c069a4f6dace1d4929a4fe943990353c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15 temmuz ulaşım ücretsiz mi, 15 temmuz ulaşım ücretsiz mi 2023 istanbul
15 temmuz ulaşım ücretsiz mi, 15 temmuz ulaşım ücretsiz mi 2023 istanbul

15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak

12:35 10.07.2024
© AAİstanbul toplu ulaşım otobüs
İstanbul toplu ulaşım otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam edilecek.
15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.
Daha önce de Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
TÜRKİYE
YÖK duyurdu: Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları tamamen kapatıldı
12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала