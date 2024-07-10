https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/15-temmuzda-istanbul-toplu-ulasimi-ucretsiz-olacak-1085728505.html
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T12:35+0300
2024-07-10T12:35+0300
2024-07-10T12:35+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ulaşım
ücretsiz ulaşım
15 temmuz
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam edilecek.15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.Daha önce de Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.
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15 temmuz ulaşım ücretsiz mi, 15 temmuz ulaşım ücretsiz mi 2023 istanbul
15 temmuz ulaşım ücretsiz mi, 15 temmuz ulaşım ücretsiz mi 2023 istanbul
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam edilecek.
15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.
Daha önce de Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.