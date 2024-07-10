https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/15-temmuzda-istanbul-toplu-ulasimi-ucretsiz-olacak-1085728505.html

15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak

15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T12:35+0300

2024-07-10T12:35+0300

2024-07-10T12:35+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ulaşım

ücretsiz ulaşım

15 temmuz

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam edilecek.15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.Daha önce de Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

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15 temmuz ulaşım ücretsiz mi, 15 temmuz ulaşım ücretsiz mi 2023 istanbul