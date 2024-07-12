https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/abdullah-guler-emekli-ayliklari-icin-onumuzdeki-gunlerde-toplanti-yapacagiz-1085807222.html

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T19:33+0300

2024-07-12T19:33+0300

2024-07-12T19:48+0300

türkiye

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi hakkında düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma ile ilgili sorularını da cevapladı. AK Partili Güler, “Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız” dedi. Güler, toplantının yapılmadığını belirterek, “Her rakamın bir karşılığı var. Aramızda henüz konuşmadık” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/uyutmayi-da-iceren-sokak-hayvanlari-yasasi-hazir-kopek-toplamayan-belediye-baskanina-3-yil-hapis-1085757332.html

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emekli maaşı, emekli, emeklilik, emeklilik yaşı, zam, ara zam, ak parti, toplantı, cevdet yılmaz