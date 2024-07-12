https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/abdullah-guler-emekli-ayliklari-icin-onumuzdeki-gunlerde-toplanti-yapacagiz-1085807222.html
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T19:33+0300
2024-07-12T19:33+0300
2024-07-12T19:48+0300
türkiye
emekli maaşı
emekli
emeklilik
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ak parti
toplantı
cevdet yılmaz
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi hakkında düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma ile ilgili sorularını da cevapladı. AK Partili Güler, “Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız” dedi. Güler, toplantının yapılmadığını belirterek, “Her rakamın bir karşılığı var. Aramızda henüz konuşmadık” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/uyutmayi-da-iceren-sokak-hayvanlari-yasasi-hazir-kopek-toplamayan-belediye-baskanina-3-yil-hapis-1085757332.html
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emekli maaşı, emekli, emeklilik, emeklilik yaşı, zam, ara zam, ak parti, toplantı, cevdet yılmaz
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
19:33 12.07.2024 (güncellendi: 19:48 12.07.2024)
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi hakkında düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma ile ilgili sorularını da cevapladı.
AK Partili Güler, “Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız” dedi.
Güler, toplantının yapılmadığını belirterek, “Her rakamın bir karşılığı var. Aramızda henüz konuşmadık” ifadelerini kullandı.