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3 çocuklu aileler için yeni çalışma: 17 bin TL'lik destek masada
3 çocuklu aileler için yeni çalışma: 17 bin TL'lik destek masada
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi önlem konuşuldu. Doğum parasının güncellenmesi ve üç çocuklu... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T12:52+0300
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Türkiye'de doğurganlık hızının 1.51'e düşmesinin ardından, AK Parti bu durumun sebeplerini ve mücadele adımlarını görüşmek üzere kapsamlı bir çalışma başlattı. Gerçekleşen çalıştayların ardından hazırlanan rapor, Merkez Yürütme Kurulu'na sunuldu. Raporda, doğurganlık hızının artırılması için bir dizi tedbir önerildi.Önerilen teşviklerKurulda ele alınan teşvikler arasında şunlar bulunuyor:Uzman Görüşleri ve Ekonomik EtkilerKonuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, Avrupa'daki teşviklerin Türkiye'ye de gelebileceğini belirtti. Bal, "Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını başlattı. Yakın zamanda teşvikler netleşecek ve fazla çocuklu ailelere yönelik destekler Aile Bakanlığı üzerinden yapılacak" dedi.Bal, teşviklerin doğum oranlarını artırabileceğini vurgulayarak, "Çok çocuklu ailelerin refah seviyesi artırılacak ve doğum oranlarında artış sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Ekonomiye etkileri konusunda ise, 2024'ten sonra bütçede rahatlama beklediklerini ve bu teşviklerin bütçe üzerinde baskı oluşturmayacağını söyledi.Bu teşvikler hayata geçtiğinde, Türkiye'de nüfus artış hızının olumlu yönde etkilenmesi ve ekonomik anlamda geniş kesimlere katkı sağlanması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/maliye-harekete-gecti-cifte-maasa-duzenleme-ve-gelirlere-ust-sinir-getiriliyor-1085788542.html
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3 çocuklu aileler için yeni çalışma: 17 bin TL'lik destek masada

12:52 12.07.2024
© AAAnne- Bebek- Doğum
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi önlem konuşuldu. Doğum parasının güncellenmesi ve üç çocuklu ailelere 17 bin TL bakım desteği verilmesi gibi teşvikler masaya yatırıldı.
Türkiye'de doğurganlık hızının 1.51'e düşmesinin ardından, AK Parti bu durumun sebeplerini ve mücadele adımlarını görüşmek üzere kapsamlı bir çalışma başlattı. Gerçekleşen çalıştayların ardından hazırlanan rapor, Merkez Yürütme Kurulu'na sunuldu. Raporda, doğurganlık hızının artırılması için bir dizi tedbir önerildi.

Önerilen teşvikler

Kurulda ele alınan teşvikler arasında şunlar bulunuyor:
Doğum Parası: Mevcut doğum parasının güncellenmesi.
Bakım Desteği: Üç ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelere kademeli asgari ücret tutarında, yani 17 bin TL bakım desteği sağlanması.
Doğum Paketi: Belirli bir gelir düzeyinin altındaki ailelere doğum paketi verilmesi.
Bez ve Mama Desteği: Dar gelirli ailelere iki yıl boyunca bez ve mama desteği sunulması.
Vergi İndirimi: İki ve daha fazla çocuğu olan ailelere araç ve konut alımlarında kademeli vergi indirimi yapılması.

Uzman Görüşleri ve Ekonomik Etkiler

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, Avrupa'daki teşviklerin Türkiye'ye de gelebileceğini belirtti. Bal, "Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını başlattı. Yakın zamanda teşvikler netleşecek ve fazla çocuklu ailelere yönelik destekler Aile Bakanlığı üzerinden yapılacak" dedi.
Bal, teşviklerin doğum oranlarını artırabileceğini vurgulayarak, "Çok çocuklu ailelerin refah seviyesi artırılacak ve doğum oranlarında artış sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Ekonomiye etkileri konusunda ise, 2024'ten sonra bütçede rahatlama beklediklerini ve bu teşviklerin bütçe üzerinde baskı oluşturmayacağını söyledi.
Bu teşvikler hayata geçtiğinde, Türkiye'de nüfus artış hızının olumlu yönde etkilenmesi ve ekonomik anlamda geniş kesimlere katkı sağlanması hedefleniyor.
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