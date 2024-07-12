https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/3-cocuklu-aileler-icin-yeni-calisma-17-bin-tllik-destek-masada-1085795010.html

3 çocuklu aileler için yeni çalışma: 17 bin TL'lik destek masada

3 çocuklu aileler için yeni çalışma: 17 bin TL'lik destek masada

Sputnik Türkiye

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi önlem konuşuldu. Doğum parasının güncellenmesi ve üç çocuklu... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T12:52+0300

2024-07-12T12:52+0300

2024-07-12T12:52+0300

ekonomi

çocuk

teşvik

destek

ekonomik destek paketi

ekonomik destek

anne

nüfus

yaşlı nüfus

nüfus sayımı

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Türkiye'de doğurganlık hızının 1.51'e düşmesinin ardından, AK Parti bu durumun sebeplerini ve mücadele adımlarını görüşmek üzere kapsamlı bir çalışma başlattı. Gerçekleşen çalıştayların ardından hazırlanan rapor, Merkez Yürütme Kurulu'na sunuldu. Raporda, doğurganlık hızının artırılması için bir dizi tedbir önerildi.Önerilen teşviklerKurulda ele alınan teşvikler arasında şunlar bulunuyor:Uzman Görüşleri ve Ekonomik EtkilerKonuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, Avrupa'daki teşviklerin Türkiye'ye de gelebileceğini belirtti. Bal, "Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını başlattı. Yakın zamanda teşvikler netleşecek ve fazla çocuklu ailelere yönelik destekler Aile Bakanlığı üzerinden yapılacak" dedi.Bal, teşviklerin doğum oranlarını artırabileceğini vurgulayarak, "Çok çocuklu ailelerin refah seviyesi artırılacak ve doğum oranlarında artış sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Ekonomiye etkileri konusunda ise, 2024'ten sonra bütçede rahatlama beklediklerini ve bu teşviklerin bütçe üzerinde baskı oluşturmayacağını söyledi.Bu teşvikler hayata geçtiğinde, Türkiye'de nüfus artış hızının olumlu yönde etkilenmesi ve ekonomik anlamda geniş kesimlere katkı sağlanması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/maliye-harekete-gecti-cifte-maasa-duzenleme-ve-gelirlere-ust-sinir-getiriliyor-1085788542.html

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