Yunan unsurlarının Türk balıkçı teknesine çarpmasıyla ilgili Sahil Güvenlik'ten açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pezeşkiyan’ın Türk olması politikaları etkilemez. İran’da karar alıcı olan Hamaney’dir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En beğenilen milletvekilleri listesi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:31
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/yunan-unsurlarinin-turk-balikci-teknesine-carpmasiyla-ilgili-sahil-guvenlikten-aciklama-1085773699.html
Yunan unsurlarının Türk balıkçı teknesine çarpmasıyla ilgili Sahil Güvenlik'ten açıklama
Yunan unsurlarının Türk balıkçı teknesine çarpmasıyla ilgili Sahil Güvenlik'ten açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan unsurlarının Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanan balıkçı teknesine çarparak hasar vermesiyle ilgili... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T17:24+0300
2024-07-11T17:25+0300
yunan
dünya
balıkçı gemisi
balıkçı
tekne
sahil güvenlik
yunanistan sahil güvenlik
türk sahil güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085773957_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e9a78a71550bdd5cea8db02452d37b4d.jpg
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Zürafa Feneri açıklarında avlanan Türk bayraklı 'Kızılelma-1' isimli balıkçı teknesinin saat 11.25'te bölgeye geldiği ifade edildi.Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının yakın mesafeden geçerek 'Kızılelma-1' isimli tekneyi taciz ettiğinin ve sol ön tarafına çarparak balıkçı teknesine maddi zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine 4 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi.Türk Sahil Güvenlik botlarının bölgeye intikali sırasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun süratle uzaklaştığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085773957_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_07b70e48ac1b44e3497a707a2bf04cdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunan, balıkçı gemisi, balıkçı, tekne, sahil güvenlik, yunanistan sahil güvenlik, türk sahil güvenlik
yunan, balıkçı gemisi, balıkçı, tekne, sahil güvenlik, yunanistan sahil güvenlik, türk sahil güvenlik

Yunan unsurlarının Türk balıkçı teknesine çarpmasıyla ilgili Sahil Güvenlik'ten açıklama

17:24 11.07.2024 (güncellendi: 17:25 11.07.2024)
© İHA / VURAL BOZOK-AW244855Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekildi.
Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA / VURAL BOZOK-AW244855
Abone ol
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan unsurlarının Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanan balıkçı teknesine çarparak hasar vermesiyle ilgili başlatılan incelemelere devam edildiği bilgisini verdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Zürafa Feneri açıklarında avlanan Türk bayraklı 'Kızılelma-1' isimli balıkçı teknesinin saat 11.25'te bölgeye geldiği ifade edildi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının yakın mesafeden geçerek 'Kızılelma-1' isimli tekneyi taciz ettiğinin ve sol ön tarafına çarparak balıkçı teknesine maddi zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine 4 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi.
Türk Sahil Güvenlik botlarının bölgeye intikali sırasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun süratle uzaklaştığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede yapılan incelemelerde olayın yaşandığı mahal civarında herhangi bir Yunan Sahil Güvenlik unsuru olmadığı, bahse konu balıkçı teknesindeki personelin çarpmanın etkisiyle kırılan camlardan dolayı hafif yaralandığı, balıkçı teknesinde maddi hasar olduğu tespit edilmiş ve tekne yedeklenerek Gökçeada Limanı'na intikal ettirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan incelemelere devam edilmektedir.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk deniz yetki alanları içinde yurdumuz denizlerinde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала