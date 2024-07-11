https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/yeni-zelanda-rusya-ve-irana-ilave-yaptirimlar-uygulayacak-1085765536.html

Yeni Zelanda, Rusya ve İran'a ilave yaptırımlar uygulayacak

Yeni Zelanda, Rusya ve İran'a ilave yaptırımlar uygulayacak

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T14:32+0300

2024-07-11T14:32+0300

2024-07-11T14:32+0300

ukrayna krizi

yeni zelanda

rusya

iran

yaptırım

ekonomik yaptırım

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilave yaptırımların "Ukrayna'da kullanılmak üzere Kuzey Kore'den Rusya'ya yasa dışı silah transferine" karışan Rusları ve "insansız hava aracı üretimi ve tedariki yoluyla Rusya'ya askeri yardım sağlayan İranlı aktörleri" kapsadığı kaydedildi.Açıklamada, 4'ü Rus ve 3'ü İranlı 7 kişi ve 12 gruba yönelik yeni yaptırımlar getirildiği belirtildi.Yeni Zelanda'nın Ukrayna karşısında Rusya'ya askeri destek sağlayan herkesi kınadığı vurgulanan açıklamada, "İran'a ait insansız hava araçlarının ve Kuzey Kore silahlarının Rusya'ya tedarik edilmesi Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmaktadır" denildi.Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Rusya Yaptırımlar Yasası'nın Mart 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana ülke yönetiminin 1700'den fazla kişi ve gruba yaptırım uyguladığı bilgisini paylaştı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen 10. BRICS Parlamenter Forumu’nun genel oturumunda yapıtğı konuşmasında, Rusya’ya karşı ilan edilen yaptırımların bumerang gibi dönüp uygulayanları vurduğunu kaydetmiş, "Yaptırımlar, bumerang gibi geri dönüp onları başlatanları vurdu. ABD ekonomik liderliğini kaybetti. Bu liderliği, Avrupa Birliği’ni zayıflatma politikası sayesinde dahil yeniden kazanmaya yönelik tüm girişimler sonuç vermedi” ifadesini kullanmıştı.Toplantıda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, BRICS ülkelerinin meclislerini Batı yaptırımlarına karşı birlikte çalışmaya çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/zelenskiy-ukraynadaki-catismanin-ne-zaman-sona-erecegini-acikladi-1085296643.html

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