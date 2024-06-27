https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/zelenskiy-ukraynadaki-catismanin-ne-zaman-sona-erecegini-acikladi-1085296643.html

Zelenskiy, Ukrayna’daki çatışmanın ne zaman sona ereceğini açıkladı

Zelenskiy, Ukrayna’daki çatışmanın ne zaman sona ereceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

AB Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Kiev'in kayıpları nedeniyle çatışmayı uzatmak istemediğini... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T17:20+0300

2024-06-27T17:20+0300

2024-06-27T17:20+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

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can kaybı

rusya

askeri operasyon

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avrupa birliği

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Görev süresi 21 Mayıs'ta sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bu çözüm planını birkaç ay içinde masaya koymak zorundayız” ifadelerini kullanırken, Kiev’in fazla zamanının olmadığını doğruladı.Ukrayna’da barış konulu ikinci zirveye kadar çatışmaya yönelik bir ‘çözüm planı’ hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, “Fazla zamanımız yok çünkü savaş alanında çok sayıda yaralı ve ölü var. Dolayısıyla bu savaşın yıllarca sürmesini istemiyoruz” diye konuştu.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, İsviçre'deki Ukrayna Zirvesi’nin ilk konferansının ardından bir çözüm planı hazırlanacağını ve bunun ikinci toplantıda Rusya'ya sunulmasının planlandığını söylemişti.Daha önceki konuşmalarında Ukrayna’nın ‘tarafsız devlet’ statüsünün Rusya için son derece önemli olduğuna değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası ilişkilerde bazı ülkelerin güvenliğini diğerlerinin güvenliğini baltalayarak inşa etmesinin imkansız olduğunun altını çizmişti.Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Kiev tarafı bu girişimi reddederken Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.Rusya'nın barışçıl çözüm için Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı, nükleer silahsız olmasını, silahsızlandırılmasını ve Nazilerden arındırılmasını talep ettiğini söyleyen Putin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik temel anlaşmaların kayıt altına alınması gerektiğini ve doğal olarak Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasının öngörüldüğünü de belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ukrayna-avrupa-birligi-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaladi-1085295873.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, can kaybı, rusya, askeri operasyon, barış, barış görüşmeleri, avrupa birliği, vladimir putin