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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/ukrayna-ordusunun-belgoroda-yonelik-iha-saldirisinda-6-sivil-yaralandi-1085779140.html
Ukrayna ordusunun Belgorod’a yönelik İHA saldırısında 6 sivil yaralandı
Ukrayna ordusunun Belgorod’a yönelik İHA saldırısında 6 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod kentine düzenlediği İHA saldırısında 6 kişinin yaralandığı bildirildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T20:00+0300
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ukrayna krizi
vyaçeslav gladkov
belgorod
rusya
ukrayna silahlı kuvvetleri
kamikaze insansız hava aracı (iha)
saldırı
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda 6 sivilin yaralandığını duyurdu.Gladkov, Berezovka yerleşimi yakınlarında hareket halindeki bir otomobile dron saldırısı düzenlediğini, sürücü ve yanındaki yolcunun yaralandığını belirtti.Belgorod valisi, özel bir şirkete ait araca yönelik saldırıda 2 kişi ve Novostroyevka-Vtoraya yerleşiminde başka bir araca yönelik kamikaze dronu saldırısında da 2 kadının yaralandığı, tüm yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor, sabotajlar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA ve füzelerini engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/ilerleyis-suruyor-rus-ordusu-donetskteki-bir-yerlesim-birimini-daha-kontrolune-gecirdi-1085764841.html
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vyaçeslav gladkov, belgorod, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, kamikaze insansız hava aracı (iha), saldırı
vyaçeslav gladkov, belgorod, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, kamikaze insansız hava aracı (iha), saldırı

Ukrayna ordusunun Belgorod’a yönelik İHA saldırısında 6 sivil yaralandı

20:00 11.07.2024
© Fotoğraf: Belgorod Valisi Gladkov/Telegram
© Fotoğraf: Belgorod Valisi Gladkov/Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod kentine düzenlediği İHA saldırısında 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda 6 sivilin yaralandığını duyurdu.
Gladkov, Berezovka yerleşimi yakınlarında hareket halindeki bir otomobile dron saldırısı düzenlediğini, sürücü ve yanındaki yolcunun yaralandığını belirtti.
Belgorod valisi, özel bir şirkete ait araca yönelik saldırıda 2 kişi ve Novostroyevka-Vtoraya yerleşiminde başka bir araca yönelik kamikaze dronu saldırısında da 2 kadının yaralandığı, tüm yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor, sabotajlar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA ve füzelerini engelliyor.
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