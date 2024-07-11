https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/ukrayna-ordusunun-belgoroda-yonelik-iha-saldirisinda-6-sivil-yaralandi-1085779140.html

Ukrayna ordusunun Belgorod’a yönelik İHA saldırısında 6 sivil yaralandı

Ukrayna ordusunun Belgorod’a yönelik İHA saldırısında 6 sivil yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod kentine düzenlediği İHA saldırısında 6 kişinin yaralandığı bildirildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T20:00+0300

2024-07-11T20:00+0300

2024-07-11T20:00+0300

ukrayna krizi

vyaçeslav gladkov

belgorod

rusya

ukrayna silahlı kuvvetleri

kamikaze insansız hava aracı (iha)

saldırı

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda 6 sivilin yaralandığını duyurdu.Gladkov, Berezovka yerleşimi yakınlarında hareket halindeki bir otomobile dron saldırısı düzenlediğini, sürücü ve yanındaki yolcunun yaralandığını belirtti.Belgorod valisi, özel bir şirkete ait araca yönelik saldırıda 2 kişi ve Novostroyevka-Vtoraya yerleşiminde başka bir araca yönelik kamikaze dronu saldırısında da 2 kadının yaralandığı, tüm yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor, sabotajlar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA ve füzelerini engelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/ilerleyis-suruyor-rus-ordusu-donetskteki-bir-yerlesim-birimini-daha-kontrolune-gecirdi-1085764841.html

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vyaçeslav gladkov, belgorod, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, kamikaze insansız hava aracı (iha), saldırı