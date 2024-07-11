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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/ilerleyis-suruyor-rus-ordusu-donetskteki-bir-yerlesim-birimini-daha-kontrolune-gecirdi-1085764841.html
İlerleyiş sürüyor: Rus ordusu Donetsk’teki bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
İlerleyiş sürüyor: Rus ordusu Donetsk’teki bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini ele geçirmeye yönelik... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T14:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Voshod yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 50 olduğu bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, aktif silahlı faaliyetler sonucunda DHC'nin Voshod yerleşim birimini ele geçirerek taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 335 askeri etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı Bradley dahil iki zırhlı savaş aracı imha edildi.'Sever' (Kuzey) askeri grubu, 5 saldırıyı püskürtürken Ukrayna ordusunun kaybı 355 asker ve bir tank olarak gerçekleşti.'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 460 asker, bir tank ve ikisi ABD yapımı M113 üç zırhlı savaş aracı kaybetti.'Yug' (Güney) askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirip 700 düşman askerini etkisiz hale getirirken, bir tank ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.'Vostok' (Doğu) askeri grubu, daha elverişli sınırlara ulaştığı faaliyetler sonucunda 115 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Dinyeper askeri grubu, Ukraynalı birlikleri yoğun bombardıman altına alırken Ukrayna ordusunun kaybı 85 asker oldu.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 24 insansız hava aracını ve 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/nato-uyesi-bir-ulke-daha-ukraynaya-f-16-savas-ucagi-verecegini-acikladi-1085733375.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti

İlerleyiş sürüyor: Rus ordusu Donetsk’teki bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

14:08 11.07.2024 (güncellendi: 14:09 11.07.2024)
© Sputnik / Сергей АверинRus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik
Rus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini ele geçirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Voshod yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 50 olduğu bildirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, aktif silahlı faaliyetler sonucunda DHC'nin Voshod yerleşim birimini ele geçirerek taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 335 askeri etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı Bradley dahil iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
'Sever' (Kuzey) askeri grubu, 5 saldırıyı püskürtürken Ukrayna ordusunun kaybı 355 asker ve bir tank olarak gerçekleşti.
'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 460 asker, bir tank ve ikisi ABD yapımı M113 üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
'Yug' (Güney) askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirip 700 düşman askerini etkisiz hale getirirken, bir tank ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.
'Vostok' (Doğu) askeri grubu, daha elverişli sınırlara ulaştığı faaliyetler sonucunda 115 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Dinyeper askeri grubu, Ukraynalı birlikleri yoğun bombardıman altına alırken Ukrayna ordusunun kaybı 85 asker oldu.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 24 insansız hava aracını ve 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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