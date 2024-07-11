https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/tcmb-toplam-rezervleri-rekor-kirdi-1085766057.html
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T14:42+0300
2024-07-11T14:42+0300
2024-07-11T14:56+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-aciklamasi-en-zoru-geride-kaldi-1085764998.html
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türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz rezervi, altın rezervi
türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz rezervi, altın rezervi
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
14:42 11.07.2024 (güncellendi: 14:56 11.07.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle oldu: (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
26.01.2024
48.007
89.154
137.161
23.02.2024
49.271
82.479
131.750
29.03.2024
54.378
68.748
123.126
26.04.2024
59.113
64.967
124.080
31.05.2024
59.740
83.909
143.648
14.06.2024
57.868
88.433
146,301
21.06.2024
59.127
88.495
147.622
28.06.2024
58.077
84.833
142.910
05.07.2024
58.717
89.731
148.448