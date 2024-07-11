https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/taksim-meydaninda-supheli-olum-bankta-cansiz-bedeni-bulundu-1085768705.html
Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm: Bankta cansız bedeni bulundu
Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm: Bankta cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Taksim Meydanı’nda kimliği belirsiz bir kişi, uzandığı bankta ölü bulundu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T15:42+0300
2024-07-11T15:42+0300
2024-07-11T15:42+0300
yaşam
taksim
ölüm
cansız beden
taksim meydanı
bank
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Saat 11.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs sabah erken saatlerde Taksim Meydanı’ndaki banklara uzandı.Şahsın uzun bir süre hareketsiz kalması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, bankta uzanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kedi-saldirisina-ugrayan-2-yasli-kadin-hastanelik-oldu-bu-kedi-beni-niye-sevmedi-onu-anlamadim-1085767516.html
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taksim, ölüm, cansız beden, taksim meydanı, bank
taksim, ölüm, cansız beden, taksim meydanı, bank
Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm: Bankta cansız bedeni bulundu
Taksim Meydanı’nda kimliği belirsiz bir kişi, uzandığı bankta ölü bulundu.
Saat 11.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs sabah erken saatlerde Taksim Meydanı’ndaki banklara uzandı.
Şahsın uzun bir süre hareketsiz kalması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bankta uzanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.