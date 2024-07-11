https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/taksim-meydaninda-supheli-olum-bankta-cansiz-bedeni-bulundu-1085768705.html

Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm: Bankta cansız bedeni bulundu

Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm: Bankta cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Taksim Meydanı’nda kimliği belirsiz bir kişi, uzandığı bankta ölü bulundu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T15:42+0300

2024-07-11T15:42+0300

2024-07-11T15:42+0300

yaşam

taksim

ölüm

cansız beden

taksim meydanı

bank

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Saat 11.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs sabah erken saatlerde Taksim Meydanı’ndaki banklara uzandı.Şahsın uzun bir süre hareketsiz kalması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, bankta uzanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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taksim

taksim meydanı

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taksim, ölüm, cansız beden, taksim meydanı, bank