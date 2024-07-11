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Kedi saldırısına uğrayan 2 yaşlı kadın hastanelik oldu: 'Bu kedi beni niye sevmedi, onu anlamadım'
Kedi saldırısına uğrayan 2 yaşlı kadın hastanelik oldu: 'Bu kedi beni niye sevmedi, onu anlamadım'
Sputnik Türkiye
Antalya'da arkadaşının evde beslediği kedinin bir anda saldırısına uğrayan yaşlı kadın 'Kedileri severim, bütün sokak hayvanlarını besliyorum. Ben böyle bir... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T15:16+0300
2024-07-11T15:19+0300
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde arkadaşının evine misafirliğe giden Şerife A., sohbet ederken camı açmak için hareketlendiği sırada 14 yaşındaki kedisinin saldırısına uğradı. Kedi, Şerife A.'ya yardım etmek sahibine de saldırdı. Kedinin saldırısından güçlükle kendilerini kurtaran ve evden dışarı çıkan Şerife A. ve arkadaşı çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 'Sandalyenin üzerinden bir anda uçar gibi üzerime enseme atladı'Hastanede yaralarına pansuman yapılan iki kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı vuruldu. Kedinin kendilerine saldırı anlarını anlatan Şerife A., yıllardır evde beslenen bir kedi olduğunu ve daha önce bu tarz bir eylemi olmadığını belirterek, “Arkadaşımda oturmuş çay içiyorduk, kedi de sandalyede oturuyordu. Aramızda masa vardı, arkadaşım ‘perdeyi açar mısın' dedi. Sandalyenin üzerinden bir anda uçar gibi üzerime enseme atladı. Kolumu, sırtımı falan ısırdı. Kadın beni kurtarmak için kediyi üzerimden almak isterken bu sefer ona saldırdı. 14 yaşında yıllardır kendi besliyor bir de. O'da korktu, ben de korktum” dedi. 'İçine canavar kaçmış'Evden çıkarak ambulans çağırdıklarını ve hastaneye gittiklerini belirten Şerife A., “İkimiz de yaşlı ve kan sulandırıcı ilaç kullandığımız için ambulans çağırdık. Hastaneye gittik. Hastanede yaralarımızı pansuman ettiler. Bugün de gidip arkadaşımı göremedim. Kediyi sabah veteriner gelip sakinleştirici iğne vurmuş ve götürmüş. O kedi evde olsa o eve girmemiz mümkün değil. İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı. Ben artık kedinin olduğu yere yaklaşmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı. Kedileri sevmesine rağmen yaşadığı olay sonrası kedi fobisi oluştuğunu belirten Şerife A., “Mahallede kediler var ama evde kedi beslemem. Onlara her gün yiyecek, mama veriyordum. Bugün dedim ki ‘Bugün size yiyecek yok siz nankörsünüz. Biriniz gelir atlar üstüme gözümü oyarsınız' dedim. Ben kedileri severim, bütün sokak hayvanlarını besliyorum. Hatta köpekler beni gördüklerinde o diyor ‘beni seveceksin, o beni', ben sırf onlar için tavuk alıp pişiriyorum, onlara götürüp yediriyorum. Ben böyle bir insanım, ama bu kedi beni niye sevmedi, saldırdı, ben onu anlamadım. Hiçbir şeyini görmedim, ilk defa oldu. Doktorlar, yaşlandığı için hayvanların beyninde sulanma olduğunu, kısırlaştırma yapılmadığı için agresifleşip, saldırganlaştığını söylüyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/kediyi-tekmeleyerek-dorduncu-kattan-atan-kadina-hapis-cezasi-sadece-tekme-attim-1085703460.html
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kedi, saldırı, hayvan, kadın, antalya
kedi, saldırı, hayvan, kadın, antalya

Kedi saldırısına uğrayan 2 yaşlı kadın hastanelik oldu: 'Bu kedi beni niye sevmedi, onu anlamadım'

15:16 11.07.2024 (güncellendi: 15:19 11.07.2024)
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ - RAMAZAN BOZCA - SÜLEYMAN EKİN-AW244761 Antalya'da misafirliğe gittiği evde arkadaşının beslediği kedinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu
 Antalya'da misafirliğe gittiği evde arkadaşının beslediği kedinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ - RAMAZAN BOZCA - SÜLEYMAN EKİN-AW244761
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Antalya'da arkadaşının evde beslediği kedinin bir anda saldırısına uğrayan yaşlı kadın 'Kedileri severim, bütün sokak hayvanlarını besliyorum. Ben böyle bir insanım, ama bu kedi beni niye sevmedi, saldırdı, ben onu anlamadım" dedi. Kedisini arkadaşının üzerinden almaya çalışan kadın da saldırıya maruz kaldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde arkadaşının evine misafirliğe giden Şerife A., sohbet ederken camı açmak için hareketlendiği sırada 14 yaşındaki kedisinin saldırısına uğradı. Kedi, Şerife A.'ya yardım etmek sahibine de saldırdı. Kedinin saldırısından güçlükle kendilerini kurtaran ve evden dışarı çıkan Şerife A. ve arkadaşı çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

'Sandalyenin üzerinden bir anda uçar gibi üzerime enseme atladı'

Hastanede yaralarına pansuman yapılan iki kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı vuruldu. Kedinin kendilerine saldırı anlarını anlatan Şerife A., yıllardır evde beslenen bir kedi olduğunu ve daha önce bu tarz bir eylemi olmadığını belirterek, “Arkadaşımda oturmuş çay içiyorduk, kedi de sandalyede oturuyordu. Aramızda masa vardı, arkadaşım ‘perdeyi açar mısın' dedi. Sandalyenin üzerinden bir anda uçar gibi üzerime enseme atladı. Kolumu, sırtımı falan ısırdı. Kadın beni kurtarmak için kediyi üzerimden almak isterken bu sefer ona saldırdı. 14 yaşında yıllardır kendi besliyor bir de. O'da korktu, ben de korktum” dedi.

'İçine canavar kaçmış'

Evden çıkarak ambulans çağırdıklarını ve hastaneye gittiklerini belirten Şerife A., “İkimiz de yaşlı ve kan sulandırıcı ilaç kullandığımız için ambulans çağırdık. Hastaneye gittik. Hastanede yaralarımızı pansuman ettiler. Bugün de gidip arkadaşımı göremedim. Kediyi sabah veteriner gelip sakinleştirici iğne vurmuş ve götürmüş. O kedi evde olsa o eve girmemiz mümkün değil. İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı. Ben artık kedinin olduğu yere yaklaşmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Kedileri sevmesine rağmen yaşadığı olay sonrası kedi fobisi oluştuğunu belirten Şerife A., “Mahallede kediler var ama evde kedi beslemem. Onlara her gün yiyecek, mama veriyordum. Bugün dedim ki ‘Bugün size yiyecek yok siz nankörsünüz. Biriniz gelir atlar üstüme gözümü oyarsınız' dedim. Ben kedileri severim, bütün sokak hayvanlarını besliyorum. Hatta köpekler beni gördüklerinde o diyor ‘beni seveceksin, o beni', ben sırf onlar için tavuk alıp pişiriyorum, onlara götürüp yediriyorum. Ben böyle bir insanım, ama bu kedi beni niye sevmedi, saldırdı, ben onu anlamadım. Hiçbir şeyini görmedim, ilk defa oldu. Doktorlar, yaşlandığı için hayvanların beyninde sulanma olduğunu, kısırlaştırma yapılmadığı için agresifleşip, saldırganlaştığını söylüyor” dedi.
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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Kediyi tekmeleyerek dördüncü kattan atan kadına hapis cezası: 'Sadece tekme attım'
9 Temmuz, 18:07
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