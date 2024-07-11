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Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı
Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T19:00+0300
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri neticesinde Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverildi.Demirbaş'ın durumunun Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu'nca yakından takip edildiği ve gazetecinin ailesine düzenli bilgi verildiği belirtildi.Bakanlığın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunuldu.Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.
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suudi arabistan, türkiye, gazeteci
suudi arabistan, türkiye, gazeteci

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı

19:00 11.07.2024 (güncellendi: 19:02 11.07.2024)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri neticesinde Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverildi.
Demirbaş'ın durumunun Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu'nca yakından takip edildiği ve gazetecinin ailesine düzenli bilgi verildiği belirtildi.
Bakanlığın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.
U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunuldu.
Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.
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