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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk devresindeki derbi tarihleri belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk devresindeki derbi tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi yapıldı. Süper Lig’de 6. hafta Fenerbahçe - Galatasaray, 10. haftada Galatasaray - Beşiktaş ve 15. haftada da... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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galatasaray
fenerbahçe
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Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Bu sezon Süper Lig'de 19 takım mücadele edecek.9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.İlk yarı derbi fikstürleri şöyle:5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
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derbi, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş
derbi, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk devresindeki derbi tarihleri belli oldu

14:57 11.07.2024
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Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi yapıldı. Süper Lig’de 6. hafta Fenerbahçe - Galatasaray, 10. haftada Galatasaray - Beşiktaş ve 15. haftada da Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri oynanacak.
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bu sezon Süper Lig'de 19 takım mücadele edecek.

9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
İlk yarı derbi fikstürleri şöyle:
5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
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