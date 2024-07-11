Stoltenberg: NATO'nun Polonya'da konuşlandırdığı yeni füze savunma üssü göreve hazır
© AFP 2023 / Samuel CorumEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante una conferencia de prensa
© AFP 2023 / Samuel Corum
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Ukrayna'daki çatışma kapsamında bölge ülkelerine daha fazla silah yerleştirme politikasına devam eden NATO, Ukrayna'nın batısındaki Polonya'da yeni bir füze savunma üssünü devreye almaya hazırlanıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Polonya'da kurduğu ve Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı askeri üssün faaliyete hazır olduğunu açıkladı.
Washington'daki 75. NATO Zirvesi marjında gazetecilere demeç veren Stoltenberg, Polonya'nın kuzeyinde bulunan NATO'nun füze savunma sistemi dahilinde ABD tarafından kurulan, balistik füzeleri izleme ve önleme fonksiyonuna sahip yeni füze savunma üssünün her an göreve başlamaya hazır hale getirildiğini belirtti.
Füze savunmanın NATO'nun kolektif savunmaya yönelik ana görevinin en önemli bileşeni olduğunu kaydeden Stoltenberg, söz konusu üssün hazır hale gelmesinin NATO coğrafyası için önemli bir adım olduğunun altını çizdi.
Aegis Ashore füze savunma sisteminin Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo şehrinde yer aldığı bildiriliyor.
NATO müttefiklerine ait 'füze kalkanının', Avrupa'daki halkları, toprakları ve orduları balistik füze saldırılarından korumak üzere tasarlandığı belirtiliyor.
Daha önce ABD'nin Polonya'daki üsse askeri teçhizat sevk etmeye başladığı basına yansımıştı.
Washington'daki 75. NATO Zirvesi marjında gazetecilere demeç veren Stoltenberg, Polonya'nın kuzeyinde bulunan NATO'nun füze savunma sistemi dahilinde ABD tarafından kurulan, balistik füzeleri izleme ve önleme fonksiyonuna sahip yeni füze savunma üssünün her an göreve başlamaya hazır hale getirildiğini belirtti.
Füze savunmanın NATO'nun kolektif savunmaya yönelik ana görevinin en önemli bileşeni olduğunu kaydeden Stoltenberg, söz konusu üssün hazır hale gelmesinin NATO coğrafyası için önemli bir adım olduğunun altını çizdi.
Aegis Ashore füze savunma sisteminin Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo şehrinde yer aldığı bildiriliyor.
NATO müttefiklerine ait 'füze kalkanının', Avrupa'daki halkları, toprakları ve orduları balistik füze saldırılarından korumak üzere tasarlandığı belirtiliyor.
Daha önce ABD'nin Polonya'daki üsse askeri teçhizat sevk etmeye başladığı basına yansımıştı.