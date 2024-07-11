https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/stoltenberg-natonun-polonyada-konuslandirdigi-yeni-fuze-savunma-ussu-goreve-hazir-1085767203.html

Stoltenberg: NATO'nun Polonya'da konuşlandırdığı yeni füze savunma üssü göreve hazır

Stoltenberg: NATO'nun Polonya'da konuşlandırdığı yeni füze savunma üssü göreve hazır

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki çatışma kapsamında bölge ülkelerine daha fazla silah yerleştirme politikasına devam eden NATO, Ukrayna'nın batısındaki Polonya'da yeni bir füze... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T15:02+0300

2024-07-11T15:02+0300

2024-07-11T15:02+0300

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aegis ashore füze savunma sistemi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Polonya'da kurduğu ve Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı askeri üssün faaliyete hazır olduğunu açıkladı.Washington'daki 75. NATO Zirvesi marjında gazetecilere demeç veren Stoltenberg, Polonya'nın kuzeyinde bulunan NATO'nun füze savunma sistemi dahilinde ABD tarafından kurulan, balistik füzeleri izleme ve önleme fonksiyonuna sahip yeni füze savunma üssünün her an göreve başlamaya hazır hale getirildiğini belirtti.Füze savunmanın NATO'nun kolektif savunmaya yönelik ana görevinin en önemli bileşeni olduğunu kaydeden Stoltenberg, söz konusu üssün hazır hale gelmesinin NATO coğrafyası için önemli bir adım olduğunun altını çizdi.Aegis Ashore füze savunma sisteminin Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo şehrinde yer aldığı bildiriliyor.NATO müttefiklerine ait 'füze kalkanının', Avrupa'daki halkları, toprakları ve orduları balistik füze saldırılarından korumak üzere tasarlandığı belirtiliyor.Daha önce ABD'nin Polonya'daki üsse askeri teçhizat sevk etmeye başladığı basına yansımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kremlinden-nato-zirvesi-yorumu-rusya-misilleme-onlemleri-almak-zorunda-1085762492.html

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nato, nato zirvesi, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, polonya, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, aegis ashore füze savunma sistemi, aegis ashore