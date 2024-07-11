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Kremlin'den NATO Zirvesi yorumu: Rusya misilleme önlemleri almak zorunda
Kremlin'den NATO Zirvesi yorumu: Rusya misilleme önlemleri almak zorunda
Sputnik Türkiye
Rusya, NATO Zirvesi'nde alınan kararların ulusal güvenlik için ciddi ve kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu ve Moskova'nın koordineli ve etkili misilleme... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T13:19+0300
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Washington'daki NATO Zirvesi'nde kabul edilen bildirgenin Rusya'nın güvenliği için ciddi tehdit olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın İttifak'ı dizginlemek için misilleme önlemleri alması gerektiğini vurguladı.Gazetecilerin sorusu üzerine Washington'daki NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin onayladığı bildirgeyi değerlendiren Peskov, zaman içinde Ukrayna'nın mutlaka NATO üyesi olacağına dair kararın İttifak'ın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedefinden sapmadığını gösterdiğini belirtti.Peskov, "Bu, bizi alınan kararları ve yürütülen tartışmaları çok derinlemesine analiz etmeye, kabul edilen bildirge metnini çok dikkatli analiz etmeye mecbur kılıyor. Bu ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik çok ciddi bir tehdittir. Tüm bunlar, NATO'yu caydırmak ve NATO'ya karşı koymak için düşünülmüş, koordineli ve etkili müdahale önlemleri almamızı gerektirecek" dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın ABD ve Avrupa'daki hasımlarının Ukrayna'da barış ve diyaloğu desteklemediğini kaydederek İttifak'ın Ukrayna'yı içine alarak genişlemesinin Rusya'nın güvenliği için kabul edilemez bir tehdit olduğunu da söyledi.NATO'nun askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Peskov, "NATO özünü bir kez teyit etti. Bu ittifak, cepheleşme için kurulmuştur ve Ukrayna'daki çatışmaya de-facto olarak tamamen müdahil olmuştur" vurgusu yaptı.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın nükleer doktrininde değişikliğe gerek olup olmadığının sorulması üzerine de, bu konuda çalışma yürütüldüğünü ve uzmanların ilgili hususları tartıştığını anlatarak "Ancak tek mesele bu değil. Mevcut durumda bize karşı hasmane politika izleyen ve bunu gizlemeyen çok güçlü bir İttifak'la karşı karşıya olduğumuzu anlamalıyız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cinden-natoya-ulkemizin-adini-tehdit-olarak-anmayin-1085758546.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, nato, nato zirvesi, ukrayna, ukrayna krizi, abd, avrupa, batı, misilleme, önlem, nükleer

Kremlin'den NATO Zirvesi yorumu: Rusya misilleme önlemleri almak zorunda

13:19 11.07.2024
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú
El Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Rusya, NATO Zirvesi'nde alınan kararların ulusal güvenlik için ciddi ve kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu ve Moskova'nın koordineli ve etkili misilleme önlemleri alması gerektiğini vurguladı.
Washington'daki NATO Zirvesi'nde kabul edilen bildirgenin Rusya'nın güvenliği için ciddi tehdit olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın İttifak'ı dizginlemek için misilleme önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin sorusu üzerine Washington'daki NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin onayladığı bildirgeyi değerlendiren Peskov, zaman içinde Ukrayna'nın mutlaka NATO üyesi olacağına dair kararın İttifak'ın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedefinden sapmadığını gösterdiğini belirtti.

Peskov, "Bu, bizi alınan kararları ve yürütülen tartışmaları çok derinlemesine analiz etmeye, kabul edilen bildirge metnini çok dikkatli analiz etmeye mecbur kılıyor. Bu ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik çok ciddi bir tehdittir. Tüm bunlar, NATO'yu caydırmak ve NATO'ya karşı koymak için düşünülmüş, koordineli ve etkili müdahale önlemleri almamızı gerektirecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın ABD ve Avrupa'daki hasımlarının Ukrayna'da barış ve diyaloğu desteklemediğini kaydederek İttifak'ın Ukrayna'yı içine alarak genişlemesinin Rusya'nın güvenliği için kabul edilemez bir tehdit olduğunu da söyledi.

NATO'nun askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Peskov, "NATO özünü bir kez teyit etti. Bu ittifak, cepheleşme için kurulmuştur ve Ukrayna'daki çatışmaya de-facto olarak tamamen müdahil olmuştur" vurgusu yaptı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın nükleer doktrininde değişikliğe gerek olup olmadığının sorulması üzerine de, bu konuda çalışma yürütüldüğünü ve uzmanların ilgili hususları tartıştığını anlatarak "Ancak tek mesele bu değil. Mevcut durumda bize karşı hasmane politika izleyen ve bunu gizlemeyen çok güçlü bir İttifak'la karşı karşıya olduğumuzu anlamalıyız" ifadelerini kullandı.
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