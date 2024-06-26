https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/yuksekovada-goruldu-bulutlarin-arasinda-insan-siluetine-benzeyen-goruntu-1085228355.html

Yüksekova'da görüldü: Bulutların arasında insan silüetine benzeyen görüntü

Yüksekova'da görüldü: Bulutların arasında insan silüetine benzeyen görüntü

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesinde gece saatlerinde çekilen görüntüde bulutlardan oluşan ve insan yüzüne benzeyen silüet kameralara... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T02:45+0300

2024-06-26T02:45+0300

2024-06-26T02:45+0300

türkiye

bulut

bulut

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Yüksekova genelinde gece vakti etkili olan yoğun yağışların ardından bulutlarda insan silüeti görüldü. Gece saatlerinde Büyükçiftlik beldesinde balkona çıkan İsmail Onat isimli vatandaş bulutların arasında insan yüzüne benzeyen görüntü olduğunu gördü. Onat o anları ise cep telefonuyla kaydetti. İnsan yüzüne benzeyen manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten İsmail Onat, “Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/1085103772.html

türkiye

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