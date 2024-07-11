https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rusyanin-dort-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085749932.html

Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Bryansk, Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde dün gece Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T07:26+0300

2024-07-11T07:26+0300

2024-07-11T07:21+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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bryansk

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Bakanlığın açıklamasında, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri, ikisi Bryansk, birer Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde toplamda 5 İHA imha etti veya etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehir yönünde uçan bir İHA’nın Stupino ilçesinde engellendiğini açıkladı. Olaydan kimsenin etkilenmediği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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