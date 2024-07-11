Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali İsmail Korkmaz’sız 11 yıl
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:31
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rusyanin-dort-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085749932.html
Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Bryansk, Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde dün gece Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T07:26+0300
2024-07-11T07:21+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
hava savunma
hava savunma sistemi
bryansk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg
Bakanlığın açıklamasında, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri, ikisi Bryansk, birer Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde toplamda 5 İHA imha etti veya etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehir yönünde uçan bir İHA’nın Stupino ilçesinde engellendiğini açıkladı. Olaydan kimsenin etkilenmediği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/blinken-abd-ve-muttefikleri-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gondermeye-basladi-1085740226.html
rusya
ukrayna
bryansk
tambov
tula
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_f7eb6e31fd794a025ffef7df34e67830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, bryansk, tambov, tula, moskova, sergey sobyanin
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, bryansk, tambov, tula, moskova, sergey sobyanin

Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:26 11.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Bryansk, Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde dün gece Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri, ikisi Bryansk, birer Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde toplamda 5 İHA imha etti veya etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehir yönünde uçan bir İHA’nın Stupino ilçesinde engellendiğini açıkladı. Olaydan kimsenin etkilenmediği belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
Ukrayna krizi
Blinken: ABD ve müttefikleri Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeye başladı
Dün, 19:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала