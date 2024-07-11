https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rusyanin-dort-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085749932.html
Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Bryansk, Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde dün gece Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T07:26+0300
2024-07-11T07:26+0300
2024-07-11T07:21+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
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hava savunma sistemi
bryansk
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Bakanlığın açıklamasında, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri, ikisi Bryansk, birer Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde toplamda 5 İHA imha etti veya etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehir yönünde uçan bir İHA’nın Stupino ilçesinde engellendiğini açıkladı. Olaydan kimsenin etkilenmediği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/blinken-abd-ve-muttefikleri-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gondermeye-basladi-1085740226.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, bryansk, tambov, tula, moskova, sergey sobyanin
Rusya’nın dört bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Bryansk, Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde dün gece Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri, ikisi Bryansk, birer Tambov, Tula ve Moskova bölgelerinde toplamda 5 İHA imha etti veya etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehir yönünde uçan bir İHA’nın Stupino ilçesinde engellendiğini açıkladı. Olaydan kimsenin etkilenmediği belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.