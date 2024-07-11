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Rusya’dan, Ermenistan’ın NATO zirvesine katılmasına tepki
Rusya’dan, Ermenistan’ın NATO zirvesine katılmasına tepki
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Erivan’ın Washington'daki NATO zirvesine katılmasından son derece üzüntü duyduklarını dile getirirken... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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Washington’a giden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer almasını Sputnik’e değerlendiren Galuzin, "Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olmaya devam ettiğini ve askeri ve savunma alanlarında Rusya ile çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanırken, Erivan'ın güvenlik endişelerini tartışmak için yapıcı bir yaklaşım yerine, maalesef farklı bir yol seçtiğinin altını çizdi.Rus diplomat, Ermenistan’ın özellikle NATO standartlarını uygulama, silah satın alma veya ortak muharebe eğitimi faaliyetleri yürütme açısından NATO veya ittifakın münferit üyeleriyle etkileşimini artırmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, Erivan’ın tutumuyla ilgili, “Bugünlerde Washington'da gerçekleşen bu askeri-siyasi bloğun zirvesine katılmaktan bahsetmiyorum bile. Tüm bu adımlar üzüntüden başka bir şeye neden olamaz" dedi.Hedefi 'Rusya'nın stratejik yenilgisi’ olanlarla işbirliği vurgusuGaluzin, Erivan’ın, hedefi Rusya'nın 'stratejik yenilgisi' olanlarla işbirliğini bu denli derinleştirerek, Güney Kafkasya'daki durumla birlikte kendi güvenliğine de zarar verecek şekilde ciddi biçimde istikrarsızlaştırma riskini göze aldığına vurgu yaparken değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-nato-zirvesindeki-etkinliklere-katildi-1085737251.html
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Rusya’dan, Ermenistan’ın NATO zirvesine katılmasına tepki

10:15 11.07.2024
© Sputnik / Aleksey FilippovRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Aleksey Filippov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Erivan’ın Washington'daki NATO zirvesine katılmasından son derece üzüntü duyduklarını dile getirirken, Ermenistan’ın çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu hatırlattı.
Washington’a giden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer almasını Sputnik’e değerlendiren Galuzin, "Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olmaya devam ettiğini ve askeri ve savunma alanlarında Rusya ile çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanırken, Erivan'ın güvenlik endişelerini tartışmak için yapıcı bir yaklaşım yerine, maalesef farklı bir yol seçtiğinin altını çizdi.
Rus diplomat, Ermenistan’ın özellikle NATO standartlarını uygulama, silah satın alma veya ortak muharebe eğitimi faaliyetleri yürütme açısından NATO veya ittifakın münferit üyeleriyle etkileşimini artırmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, Erivan’ın tutumuyla ilgili, “Bugünlerde Washington'da gerçekleşen bu askeri-siyasi bloğun zirvesine katılmaktan bahsetmiyorum bile. Tüm bu adımlar üzüntüden başka bir şeye neden olamaz" dedi.

Hedefi 'Rusya'nın stratejik yenilgisi’ olanlarla işbirliği vurgusu

Galuzin, Erivan’ın, hedefi Rusya'nın 'stratejik yenilgisi' olanlarla işbirliğini bu denli derinleştirerek, Güney Kafkasya'daki durumla birlikte kendi güvenliğine de zarar verecek şekilde ciddi biçimde istikrarsızlaştırma riskini göze aldığına vurgu yaparken değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
Ermenistan'daki bilgili uzmanların ve siyasetçilerin bu tür tedbirsiz adımların olası maliyetlerini anladıklarını düşünüyorum. Bence, başka bir ekonomik alanda da olsa aynı anda iki koltuğa iki sandalyede birden oturma çabalarının gerçek dışılığı, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki (AEB) taahhütleriyle bağlantılı olarak Avrupa hedeflerinden bahsederken çok açık bir şekilde ortaya kondu.
blinken mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
DÜNYA
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, NATO Zirvesi'ndeki etkinliklere katıldı
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