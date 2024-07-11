https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rusyadan-ermenistanin-nato-zirvesine-katilmasina-tepki-1085754026.html

Rusya’dan, Ermenistan’ın NATO zirvesine katılmasına tepki

Rusya’dan, Ermenistan’ın NATO zirvesine katılmasına tepki

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Erivan’ın Washington'daki NATO zirvesine katılmasından son derece üzüntü duyduklarını dile getirirken... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T10:15+0300

2024-07-11T10:15+0300

2024-07-11T10:15+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

ermenistan

erivan

ararat mirzoyan

antony blinken

abd

washington dc

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083049850_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_817557538b9c5fc509ed0ac4665715eb.jpg

Washington’a giden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer almasını Sputnik’e değerlendiren Galuzin, "Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olmaya devam ettiğini ve askeri ve savunma alanlarında Rusya ile çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanırken, Erivan'ın güvenlik endişelerini tartışmak için yapıcı bir yaklaşım yerine, maalesef farklı bir yol seçtiğinin altını çizdi.Rus diplomat, Ermenistan’ın özellikle NATO standartlarını uygulama, silah satın alma veya ortak muharebe eğitimi faaliyetleri yürütme açısından NATO veya ittifakın münferit üyeleriyle etkileşimini artırmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, Erivan’ın tutumuyla ilgili, “Bugünlerde Washington'da gerçekleşen bu askeri-siyasi bloğun zirvesine katılmaktan bahsetmiyorum bile. Tüm bu adımlar üzüntüden başka bir şeye neden olamaz" dedi.Hedefi 'Rusya'nın stratejik yenilgisi’ olanlarla işbirliği vurgusuGaluzin, Erivan’ın, hedefi Rusya'nın 'stratejik yenilgisi' olanlarla işbirliğini bu denli derinleştirerek, Güney Kafkasya'daki durumla birlikte kendi güvenliğine de zarar verecek şekilde ciddi biçimde istikrarsızlaştırma riskini göze aldığına vurgu yaparken değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-nato-zirvesindeki-etkinliklere-katildi-1085737251.html

rusya

ermenistan

erivan

abd

washington dc

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, erivan, ararat mirzoyan, antony blinken, abd, washington dc, nato, nato liderler zirvesi