https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rusyadan-ermenistanin-nato-zirvesine-katilmasina-tepki-1085754026.html
Rusya’dan, Ermenistan’ın NATO zirvesine katılmasına tepki
Rusya’dan, Ermenistan’ın NATO zirvesine katılmasına tepki
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Erivan’ın Washington'daki NATO zirvesine katılmasından son derece üzüntü duyduklarını dile getirirken... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T10:15+0300
2024-07-11T10:15+0300
2024-07-11T10:15+0300
dünya
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Washington’a giden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer almasını Sputnik’e değerlendiren Galuzin, "Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olmaya devam ettiğini ve askeri ve savunma alanlarında Rusya ile çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanırken, Erivan'ın güvenlik endişelerini tartışmak için yapıcı bir yaklaşım yerine, maalesef farklı bir yol seçtiğinin altını çizdi.Rus diplomat, Ermenistan’ın özellikle NATO standartlarını uygulama, silah satın alma veya ortak muharebe eğitimi faaliyetleri yürütme açısından NATO veya ittifakın münferit üyeleriyle etkileşimini artırmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, Erivan’ın tutumuyla ilgili, “Bugünlerde Washington'da gerçekleşen bu askeri-siyasi bloğun zirvesine katılmaktan bahsetmiyorum bile. Tüm bu adımlar üzüntüden başka bir şeye neden olamaz" dedi.Hedefi 'Rusya'nın stratejik yenilgisi’ olanlarla işbirliği vurgusuGaluzin, Erivan’ın, hedefi Rusya'nın 'stratejik yenilgisi' olanlarla işbirliğini bu denli derinleştirerek, Güney Kafkasya'daki durumla birlikte kendi güvenliğine de zarar verecek şekilde ciddi biçimde istikrarsızlaştırma riskini göze aldığına vurgu yaparken değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-nato-zirvesindeki-etkinliklere-katildi-1085737251.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, erivan, ararat mirzoyan, antony blinken, abd, washington dc, nato, nato liderler zirvesi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, erivan, ararat mirzoyan, antony blinken, abd, washington dc, nato, nato liderler zirvesi
Rusya’dan, Ermenistan’ın NATO zirvesine katılmasına tepki
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Erivan’ın Washington'daki NATO zirvesine katılmasından son derece üzüntü duyduklarını dile getirirken, Ermenistan’ın çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu hatırlattı.
Washington’a giden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer almasını Sputnik’e değerlendiren Galuzin, "Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olmaya devam ettiğini ve askeri ve savunma alanlarında Rusya ile çok sayıda ikili anlaşmaya taraf olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanırken, Erivan'ın güvenlik endişelerini tartışmak için yapıcı bir yaklaşım yerine, maalesef farklı bir yol seçtiğinin altını çizdi.
Rus diplomat, Ermenistan’ın özellikle NATO standartlarını uygulama, silah satın alma veya ortak muharebe eğitimi faaliyetleri yürütme açısından NATO veya ittifakın münferit üyeleriyle etkileşimini artırmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, Erivan’ın tutumuyla ilgili, “Bugünlerde Washington'da gerçekleşen bu askeri-siyasi bloğun zirvesine katılmaktan bahsetmiyorum bile. Tüm bu adımlar üzüntüden başka bir şeye neden olamaz" dedi.
Hedefi 'Rusya'nın stratejik yenilgisi’ olanlarla işbirliği vurgusu
Galuzin, Erivan’ın, hedefi Rusya'nın 'stratejik yenilgisi' olanlarla işbirliğini bu denli derinleştirerek, Güney Kafkasya'daki durumla birlikte kendi güvenliğine de zarar verecek şekilde ciddi biçimde istikrarsızlaştırma riskini göze aldığına vurgu yaparken değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
Ermenistan'daki bilgili uzmanların ve siyasetçilerin bu tür tedbirsiz adımların olası maliyetlerini anladıklarını düşünüyorum. Bence, başka bir ekonomik alanda da olsa aynı anda iki koltuğa iki sandalyede birden oturma çabalarının gerçek dışılığı, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki (AEB) taahhütleriyle bağlantılı olarak Avrupa hedeflerinden bahsederken çok açık bir şekilde ortaya kondu.