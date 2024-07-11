https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rusya-yeni-ukrayna-zirvesine-katilmayi-planlamiyoruz-1085751100.html
Rusya: Yeni Ukrayna zirvesine katılmayı planlamıyoruz
Rusya: Yeni Ukrayna zirvesine katılmayı planlamıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya’nın ültimatomları kabul etmediğini ve Zelenskiy formülünün dayatıldığı etkinliklere katılmayacağını... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T07:54+0300
2024-07-11T07:54+0300
2024-07-11T07:50+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
barış
konferans
batı
isviçre
vladimir zelenskiy
ültimatom
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Sputnik’e konuşan Galuzin, “Kiev rejimi ve Batı’daki küratörlerinin bu yılın Haziran ayı ortasında İsviçre'nin Bürgenstock kentinde başarısızlıkla sonuçlanan ‘barış zirvesini’ telafi etme ve benzer bir etkinlik düzenlemeye çalışma niyetlerini biliyoruz. Hatta Rusya’yı davet edeceklerini düşünüyorum. Somut bir yer belirlenmedi. Gerçi coğrafyanın prensipte bir önemi yok. Önemli olan içerik. İçerik de son derece net” ifadesini kullandı.Rusya’nın, “geleceği olmayan ve ültimatom şeklinde olan ‘Zelenskiy formülünü’ kabul ettirme beklentisini taşıyan aynı açıklamaları” duymaya ve “Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diğer girişimlerinin göz ardı edildiğini” görmeye devam ettiğini dile getiren Rus diplomat, “Bunun, yeni bir dolandırıcılık tezahürü olduğu açık” diyerek şunu ekledi:Daha önce yeni Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapacak olası ülkeler arasında Suudi Arabistan’ın değerlendirildiği bildirilmişti.Rusya, Ukrayna’yla barış görüşmelerini reddetmediğini defalarca dile getirmişti. Ancak Kiev, Moskova’nın barış önerilerini reddederek Rusya’yla her türlü görüşmeleri kanunen yasaklamıştı. İsviçre’de 15-16 Haziran’da yapılan konferansta Ukrayna’nın dayattığı öneriler ele alınmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu konferansın başarısız olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rusyanin-dort-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085749932.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, barış, konferans, batı, isviçre, vladimir zelenskiy, ültimatom, suudi arabistan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, barış, konferans, batı, isviçre, vladimir zelenskiy, ültimatom, suudi arabistan
Rusya: Yeni Ukrayna zirvesine katılmayı planlamıyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya’nın ültimatomları kabul etmediğini ve Zelenskiy formülünün dayatıldığı etkinliklere katılmayacağını belirtti.
Sputnik’e konuşan Galuzin, “Kiev rejimi ve Batı’daki küratörlerinin bu yılın Haziran ayı ortasında İsviçre'nin Bürgenstock kentinde başarısızlıkla sonuçlanan ‘barış zirvesini’ telafi etme ve benzer bir etkinlik düzenlemeye çalışma niyetlerini biliyoruz. Hatta Rusya’yı davet edeceklerini düşünüyorum. Somut bir yer belirlenmedi. Gerçi coğrafyanın prensipte bir önemi yok. Önemli olan içerik. İçerik de son derece net” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, “geleceği olmayan ve ültimatom şeklinde olan ‘Zelenskiy formülünü’ kabul ettirme beklentisini taşıyan aynı açıklamaları” duymaya ve “Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diğer girişimlerinin göz ardı edildiğini” görmeye devam ettiğini dile getiren Rus diplomat, “Bunun, yeni bir dolandırıcılık tezahürü olduğu açık” diyerek şunu ekledi:
Bu tür ültimatomları kabul etmiyoruz ve bu tür ‘zirvelere’ katılmayacağız.
Daha önce yeni Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapacak olası ülkeler arasında Suudi Arabistan’ın değerlendirildiği bildirilmişti.
Rusya, Ukrayna’yla barış görüşmelerini reddetmediğini defalarca dile getirmişti. Ancak Kiev, Moskova’nın barış önerilerini reddederek Rusya’yla her türlü görüşmeleri kanunen yasaklamıştı. İsviçre’de 15-16 Haziran’da yapılan konferansta Ukrayna’nın dayattığı öneriler ele alınmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu konferansın başarısız olduğunu açıklamıştı.