https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rusya-disisleri-abdnin-almanyaya-fuze-yerlestirme-planina-askeri-yanit-gelistirecegiz-1085757957.html

Rusya Dışişleri: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme planına askeri yanıt geliştireceğiz

Rusya Dışişleri: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme planına askeri yanıt geliştireceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirme planlarına karşı, sinirlenmeden ve duygulara kapılmadan... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T11:32+0300

2024-07-11T11:32+0300

2024-07-11T11:32+0300

dünya

abd

rusya

nato

almanya

uzun menzilli füze

hipersonik füze

sergey ryabkov

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Ryabkov, Rus gazetecilere açıklamasında, “Tepkimiz sakin ve profesyonel olacak. Askeri yetkililerimiz şüphesiz artık bu mesaj üzerinde çalışmalar başlattı. Elbette tam olarak hangi sistemlerden bahsedildiğini analiz edeceğiz” ifadesini kullandı.Bu silahların Tomahawk ve SM-6 füzelerinin kara konuşlu modellerinin olduğu yönünde bilgi gördüklerini belirten Bakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:Ryabkov, “Sinirlenmeden, duygulara kapılmadan, öncelikle bu yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz” diye kaydetti.ABD 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracakABD'nin 2026'dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirilmişti.Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

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abd, rusya, nato, almanya, uzun menzilli füze, hipersonik füze, sergey ryabkov