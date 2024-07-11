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Rusya Dışişleri: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme planına askeri yanıt geliştireceğiz
Rusya Dışişleri: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme planına askeri yanıt geliştireceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirme planlarına karşı, sinirlenmeden ve duygulara kapılmadan... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T11:32+0300
2024-07-11T11:32+0300
2024-07-11T11:32+0300
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abd
rusya
nato
almanya
uzun menzilli füze
hipersonik füze
sergey ryabkov
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Ryabkov, Rus gazetecilere açıklamasında, “Tepkimiz sakin ve profesyonel olacak. Askeri yetkililerimiz şüphesiz artık bu mesaj üzerinde çalışmalar başlattı. Elbette tam olarak hangi sistemlerden bahsedildiğini analiz edeceğiz” ifadesini kullandı.Bu silahların Tomahawk ve SM-6 füzelerinin kara konuşlu modellerinin olduğu yönünde bilgi gördüklerini belirten Bakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:Ryabkov, “Sinirlenmeden, duygulara kapılmadan, öncelikle bu yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz” diye kaydetti.ABD 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracakABD'nin 2026'dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirilmişti.Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.
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abd, rusya, nato, almanya, uzun menzilli füze, hipersonik füze, sergey ryabkov
abd, rusya, nato, almanya, uzun menzilli füze, hipersonik füze, sergey ryabkov
Rusya Dışişleri: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme planına askeri yanıt geliştireceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirme planlarına karşı, sinirlenmeden ve duygulara kapılmadan, sakin bir şekilde askeri yanıt geliştireceklerini belirtti.
Ryabkov, Rus gazetecilere açıklamasında, “Tepkimiz sakin ve profesyonel olacak. Askeri yetkililerimiz şüphesiz artık bu mesaj üzerinde çalışmalar başlattı. Elbette tam olarak hangi sistemlerden bahsedildiğini analiz edeceğiz” ifadesini kullandı.
Bu silahların Tomahawk ve SM-6 füzelerinin kara konuşlu modellerinin olduğu yönünde bilgi gördüklerini belirten Bakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Birkaç yıl önce ABD’nin bu sistemleri karada konuşlandırmak üzere uyarlamaya hazırlandığını dile getirmiştik. Bir kez daha haklı çıktık. Amerikalılar o dönemde tüm bunları inkar etmişlerdi. Bu da şaşırtıcı değil. Çünkü yalanlar ve hasımlarını ve uluslararası kamuoyunu yanıltma girişimleri her zaman ABD’nin uluslararası arenadaki ve özellikle de Avrupa’daki davranışlarının ayrılmaz bir unsuru olmuştur.
Ryabkov, “Sinirlenmeden, duygulara kapılmadan, öncelikle bu yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz” diye kaydetti.
ABD 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracak
ABD'nin 2026'dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirilmişti.
Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.
Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.
Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.
ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.